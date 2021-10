Sweet Matitos es la marca española de lujo asequible que ha enamorado a la Reina Letizia Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de octubre de 2021, 13:48 h (CET)

El mundo de la moda está dotado de numerosas marcas reconocidas por la calidad de sus diseños e importantes pasarelas internacionales. Una de ellas es Sweet Matitos que, caracterizada por su prestigio y excelentes diseños, se ha catalogado como una de las favoritas de la Reina Letizia.

La marca de lujo asequible fue fundada en 2016 por Francesc Maristany y Matías Jaramillo y ha evolucionado a pasos agigantados, llegó a facturar más de 2 millones de euros en tan solo tres años. Además de ello, Sweet Matitos se ha convertido en referencia en el entorno de la moda hasta el punto de que han reunido una comunidad de seguidoras amantes del lujo y que buscan una historia auténtica en la que reflejan sus metas personales. Aunque la implicación de sus fundadores ya no está en el día a día de la marca se conserva más que nunca el ADN inconfundible que tanto les ha caracterizado.

Sweet Matitos en la New York Fashion Week El progreso de la marca española de lujo asequible ha sido notable, desde vestir a celebridades de renombre como Paulina Rubio, Filippa Giorano, Elsa Ortiz, Aida Flix y referentes en el mundo del lujo como Theresa Bernabé, hasta realizar diseños exclusivos para la Reina de España y otras aristócratas.

Sin embargo, uno de los mayores logros de Sweet Matitos, es su reciente participación en la Semana de la Moda en Nueva York, realizada el pasado mes de septiembre.

Cabe destacar que en esta pasarela solo participan las marcas más reconocidas del mundo, que, en esta ocasión, ha incluido a marcas españolas como Agatha Ruiz De La Prada, Custo Barcelona y Sweet Matitos.

Esto demuestra que la marca se ha ganado un lugar respetable en los eventos de la moda más importantes alrededor del mundo, caracterizándose por canalizar las ideas de los clientes más exigentes y transformarlas en un diseño único a un precio asequible.

“Sueño de una noche de verano” ha sido el título de la colección más nueva de la marca Sweet Matitos. Esta incluye diseños que han generado gran expectativa, sobre todo porque en los últimos años, han trabajado en aportar al consumidor de lujo opciones auténticas en las que pueda verse reflejado.

De esta manera, Sweet Matitos ha trabajado para dejar a un lado la aspiración de un diseño y lujos inalcanzable, para dar paso a diseños de la más alta calidad, enfocados en la moda con tendencias actuales, pero a precios asequibles y con un sello que transmita valores con los que se identifiquen los consumidores.

Bajo este contexto, la marca confecciona el 100% sus prendas en España con talleres que favorecen la inclusión social de colectivos minoritarios, así como utilizando materiales amigables con el medioambiente.

