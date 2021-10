Ciencia de la Felicidad de Jose Sánchez ofrece servicios relacionados con el bienestar y el desarrollo personal Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de octubre de 2021, 13:45 h (CET)

Los seres humanos buscan constantemente el bienestar y la felicidad, especialmente hoy en día, momento en el que parece que muchas necesidades básicas se encuentran cubiertas.

Esta motivación hace que aumenten las prácticas basadas en el desarrollo personal y en adquirir hábitos inteligentes de vida para alcanzar un máximo bienestar y dejar huella. En muchas ocasiones, los especialistas que ofrecen este tipo de servicios brindan opciones para que las personas logren disminuir aspectos negativos concretos de su vida, como la ansiedad o el estrés. Desde una visión más amplia que la mera reducción de estos estados de ánimo negativos, el neurocientífico con 33 años de experiencia en técnicas de meditación y desarrollo personal, José Sánchez, a través de su programa Ciencia de la Felicidad, se enfoca en acompañar a cada persona en el camino de alcanzar el objetivo del autoconocimiento y una mayor armonía personal y social.

Una visión integral del desarrollo humano En la actualidad, disciplinas como el coaching u otrasse han convertido en una tendencia que resulta confusa para quienes desean encontrar apoyo en verdaderos especialistas que les acompañen en el proceso de lograr bienestar físico y emocional, sin desligarse de las dificultades reales de la vida y la sociedad. En este sentido, José Sánchez destaca por brindar una visión integral del desarrollo humano, enfocando cada aspecto de su mentoría en herramientas útiles y científicas para entrenar el cerebro del individuo bajo un marco global.

En Ciencia de la Felicidad, las personas entrenan la capacidad de instalar hábitos de felicidad en sus rutinas diarias, incluso en los días más difíciles y en los que, como humanos que son, desean tirarlo todo por la borda. Esto es posible gracias a un entrenamiento único destinado a este propósito, donde se trabaja en la construcción de 7 habilidades en conjunto que han demostrado validez científica: sentido de vida, meditación genuina, armonía emocional, métodos de autoindagación, lenguaje y palabras, cerebro social y sabiduría práctica.

Qué pasos indica Ciencia de la Felicidad para desarrollarse La felicidad no es una receta mágica, sino que tiene matices diferentes en cada individuo que conviene escuchar. Adquirir las herramientas necesarias y construir ese camino es un compromiso individual, mientras que acompañar en este proceso es la misión del mentor Jose Sánchez. Este especialista ofrece mentorías para llevar una vida personal y profesional con sentido y plenitud. Una de ellas está enfocada en la oportunidad de construir el bienestar en 60 días y otra en deshacerse de rutinas negativas y aprender buenos hábitos.

En Ciencia de la Felicidad, los usuarios se desarrollan integralmente a través de 3 niveles. El primero es la regulación fisiológica, es decir, dominar el sistema nervioso a voluntad. El segundo es la armonía emocional, donde se amplía esa visión pobre y habitual del mundo emocional, y, por último, la socialización inteligente, la cual se enfoca en mejorar las relaciones con los demás y con el mundo en el que vivimos, sea el que sea. El neurocientífico Jose Sánchez acompaña a las personas durante su día a día y actúa como guía, asesorándoles en todo momento. En este trabajo, el profesional se mantiene ahí, con entrega y dedicación diaria durante las mentorías, tanto grupales como personalizadas, que han llevado a los usuarios a mejorar aspectos concretos de su vida, adoptar su conducta abriendo espacio al bienestar y construyendo sabiduría y templanza para manejar la incertidumbre actual. Todos los individuos, lo crean o no, buscan estar mejor y quizá esta sea una buena razón para hacerlo científicamente y además bien guiados.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.