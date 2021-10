Let´s Be Influenced, la agencia de marketing de influencia detrás del éxito de los influencers Emprendedores de Hoy

Let´s Be Influenced, la agencia de representación de influencers y estrategia digital, lleva inmersa en el mundo de las redes sociales desde 2018. Fue fundada por María Majón, una publicista con experiencia en el sector desde 2007 que ha llevado su negocio a ser una de las mejores agencias de marketing de influencia de España.

La demanda de influencers ha incrementado con el paso de los años en el mundo de la publicidad, convirtiéndose en uno de los medios más relevantes en los que los anunciantes invierten ya el 35% de sus presupuestos publicitarios. Las marcas buscan este tipo de perfiles para hacer crecer sus negocios. Como consecuencia, la profesionalización era necesaria para continuar con la estrategia digital y así surgió una de las agencias de éxito en el país, Let´s Be Influenced, que trabaja con más de 1000 campañas anuales.

No existen los horarios, el móvil siempre en mano y trenes y aviones cada semana, así es el mundo de las redes que nunca descansa. Tras 3 años y medio sin parar de rodar, la agencia actualmente representa a más de 70 talentos en exclusiva, algunos de ellos, caras muy conocidas del país como pueden ser Rocío Camacho, Sara Fructuoso, Victoria Caro, Abril Cols… entre otros.

Con la llegada de la pandemia, al contrario que la mayoría de los negocios, las redes sociales incrementaron su interacción de forma extraordinaria. En el caso de Let´s Be Influenced, se alcanzó un crecimiento del 300% en comparación con el año anterior.

La agencia tiene como objetivo potenciar a los influencers. No es una tarea fácil; si un creador de contenido quiere vivir de ello, para eso es necesario sacarle el máximo provecho a su potencial y saber guiar su talento. Es fundamental generar una estrategia detrás de cada persona, tanto a corto como a largo plazo. Entre otras cosas, ayudarle a seleccionar marcas y colaboraciones, timings de los contenidos, conseguir mayor alcance en redes sociales y lo más importante: definir su personalidad y estrategia en redes.

Las redes sociales no duermen, están activas 24 horas a la semana, por lo que Let´s Be Influenced siempre está al pie del cañón. Se trata de una agencia 360, ofreciendo paid media, brand content, media planning, comunicación, producciones y estrategia (crecimiento orgánico garantizado en TikTok).

Los talentos representados por la agencia La agencia representa a más de 70 talentos en exclusiva y mantiene relación con más de 500 de forma independiente.

Perfiles como Abril Cols (1M de seguidores en Instagram y 3,7M en TikTok) y Rocío Camacho (700k de Instagram) cuentan con la agencia para gestionar su carrera y ser sus manos derechas tanto en lo personal como en lo profesional. La esencia de Let´s Be Influenced es generar relaciones personales, hasta en algunos casos, acabar siendo consejeras y amigas de los propios influencers. La humanidad va por delante del trabajo, y la filosofía de María es que así se trabaja mejor.

Let´s Be Influenced cuenta con una ventaja: la importancia de poder trabajar con el control de todas las redes sociales que abarcan el panorama actual: Instagram, TikTok, YouTube y Twitch. De esta forma, la agencia cuenta con talentos que representan a todo tipo de audiencias, desde los más jóvenes, pertenecientes a la Generación Z, pasando por los Millenial e incluso algún que otro talento de la generación Baby Boom.

