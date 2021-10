Los buenos conferenciantes pueden generar el cambio, las frases de manual no Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de octubre de 2021, 12:23 h (CET)

Algunos de los consejos que forman parte de lo que el equipo de Helpers Speakers denomina “frases de manual” y que, en boca de “vendehumos”, tiran por tierra el buen hacer de los expertos en psicología positiva son: “Sal de tu zona de confort”, “sé la mejor versión de ti mismo”, “si quieres, puedes”, “no hay límites”…

“En los últimos años, nos hemos visto invadidos por un spam de coaches titulín (con un mini curso online y sin suficientes horas de vuelo) y vendedores de ‘felicidad al peso’, que predican sus ‘frases de taza del género feel-good“, afirman miembros de la compañía. Esto ha supuesto un gran problema para la sociedad, ya que algunas personas confían en que esos “expertos” les van a transformar y en la mayoría de casos no dejan de ser “unos oportunistas con cuatro frases de libro”, añade.

Recientemente, la revista Influencers ha elaborado un ranking de los conferenciantes y expertos en desarrollo personal más relevantes del panorama nacional. Solo hay una agencia que los reúne a todos: Helpers Speakers, los cuales trabajan bajo la filosofía según la cual ser “prejuiciosos y filtrar el catálogo es una obsesión”.

Olvidar las frases “instagrameables” “En Helpers Speakers huimos de los conferenciantes de corta y pega que no aportan experiencia”, comenta su socia fundadora, Raquel Sánchez Armán. “Si alguno de los candidatos a ponentes nos habla, sin tener experiencia real, de zona de confort, entornos VUCA o empoderamiento, suspende y no entra” ironiza su socio, Jesús Ripoll.

El pensamiento positivo solo es útil si es realista Cuando el pensamiento es realista y el coach crea un plan de acción aplicable que ayuda a lograr los objetivos, es cuando el coaching puede funcionar. Tener expectativas realistas no es rendirse, sino enfocarse. En ese contexto, cobra relevancia la honestidad y exigencia de los “Helpers” (como se les conoce en el sector) a la hora de cribar a sus colaboradores. Entre ellos, se encuentran algunos de los mejores: Víctor Küppers, Mario Alonso Puig, Alejandra Vallejo-Nágera, Emilio Duró… El principio de autoridad y una dilatada e impecable trayectoria profesional les avalan.

Como sostiene Mario Alonso Puig, “una persona que mantiene una actitud positiva no niega necesariamente la realidad, ni las dificultades que esta pueda ofrecer. Simplemente, se centra menos en el problema y más en la solución”. Además, recalca que “la actitud positiva es una condición necesaria, pero no suficiente” para lograr los objetivos.

El mundo actual es más incierto que nunca. Mantener a los equipos motivados es fundamental, pero hay que confiar en los mejores. Los conferenciantes de Helpers Speakers son una garantía de éxito.

