Nuevo lanzamiento de cosmecéutica ecológica Tarrazo

miércoles, 27 de octubre de 2021, 12:26 h (CET)

Cuidarse la piel es ahora más importante que nunca, ya que llevar mascarilla constantemente, la exposición a los rayos solares, la contaminación u otros factores como el estrés, pueden ocasionar que el rostro se vea apagado y la piel envejezca de forma prematura, apareciendo arrugas y signos de envejecimiento.

Para mantener la piel en perfectas condiciones, cada vez hay más marcas que se esmeran en la creación de fórmulas para el cuidado facial y corporal que nutran la piel en profundidad y la reparen.

Una de estas marcas es Cosmecéutica Ecológica Tarrazo, que ha creado una línea de productos pensados específicamente para cuidar la piel y mantener la belleza natural de cada uno de sus usuarios.

Elaborados con ingredientes ecológicos certificados, sus productos se basan en ofrecer una experiencia sensorial, como si de un ritual de belleza se tratara con sus olores y texturas bien definidos.

La línea principal de Cosmecéutica Ecológica Tarrazo cuenta con 5 boosters faciales, 2 cremas hidratantes para el cuidado del rostro y 3 cremas específicamente diseñadas para el cuidado de la piel del rostro y del cuerpo.

Además sus productos son combinables, creando una rutina de cuidado perfecta.

Los boosters Los boosters de la marca son sérums reparadores para el rostro. Cada uno de ellos tiene una función específica y en conjunto consiguen dejar la piel suave, iluminada y sin imperfecciones.

Booster antioxidante de lavanda: protege y repara Un sérum concentrado que ayuda a prevenir los signos del fotoenvejecimiento. Protege la piel y la mantiene hidratada en profundidad gracias a su alto contenido en antioxidantes.

Booster Antienvejecimiento con Retinol: activador de belleza instantáneo Este booster es un potente concentrado oleoso formulado con retinol al 1%. Proporciona efecto antiaging tras su aplicación y suaviza las arrugas, gracias a sus ingredientes de alta calidad.

Booster Tensor con Hamamelis: efecto lifting inmediato Este booster es un sérum concentrado con efecto tensor, que ayuda a mejorar la firmeza de la piel. Minimiza las líneas de expresión gracias a su efecto flash inmediato y duradero. Es el ingrediente perfecto para una base de maquillaje duradera.

Booster iluminador de Vitamina C + Ferúlico: regeneración intensa Sin duda uno de los preferidos de los usuarios de la marca. Además de oler de maravilla, este potente booster formulado con vitamina C y ácido ferúlico protege de los radicales libres y las agresiones diarias como los rayos solares UVA/ UVB y la contaminación. Asimismo, es un aliado para pieles sensibles y acnéicas, ya que reduce la inflamación.

Booster de ácido hialurónico con Rosa Damascena: hidrata e ilumina Este sérum concentrado minimiza las líneas de expresión gracias a sus activos reparadores y aporta luminosidad. Protege la piel y ayuda a controlar la producción de sebo en las pieles grasas.

Las cremas faciales Las cremas faciales de Cosmecéutica Ecológica Tarrazo son la base hidratante perfecta para el comienzo del día. Su textura ligera y su alto poder hidrante mantienen la piel sana y preparada para toda la jornada.

Crema facial pieles normales-mixtas de Lavanda: suavidad e hidratación Esta crema facial está especialmente formulada para pieles normales o mixtas. Proporciona una hidratación y regeneración intensa.

Crema facial pieles secas de Rosa Damascena: hidrata y repara Crema facial especialmente formulada para reparar, proteger e hidratar las pieles más secas y sensibles. Nutre las pieles más exigentes y, además, calma la molesta sensación de tirantez.

Los diferentes tipos de cremas corporales Elaboradas para mejorar la calidad de vida de las personas, las cremas corporales de la marca están específicamente creadas para tratar molestias diarias como el cansancio en las piernas o el dolor muscular.

Crema Árnica más harpagofito con hidrolato de Romero: calma y revitaliza. Elaborada para aliviar la pesadez muscular y el dolor articular. Su alto contenido en agentes antiinflamatorios, calma los dolores articulares y la fatiga.

Crema Intensivo Nutritiva C+E: nutre y protege Esta crema de uso facial y corporal contiene un alto poder antioxidante e hidratante. Su alto contenido en Vitaminas C+E regenera la piel y estimula la formación de colágeno natural.

Crema piernas cansadas con Hamamelis: alivia la pesadez La aplicación de esta crema corporal alivia instantáneamente de los síntomas de las piernas cansadas o con varices. Su alto poder antiinflamatorio calma la sensación de pesadez y nutre la piel en profundidad.

Todos los productos de Cosmecéutica Ecológica Tarrazo están elaborados para conseguir la máxima eficacia gracias a la excelencia de sus ingredientes.

Sin duda, una marca comprometida con el medio ambiente y con el cuidado integral de sus usuarios, que vale la pena probar e incorporar en una rutina de belleza diaria.

