miércoles, 27 de octubre de 2021, 17:31 h (CET) El objetivo principal del proyecto es reducir la soledad de las personas mayores, agravada por la pandemia del Covid-19, fomentando su socialización y promover la integración social de las personas refugiadas y migrantes a través de una experiencia intercultural, intergeneracional y tecnológica United Way ha puesto en marcha junto a refugiados y emigrantes el proyecto “Uniendo Fuerzas” una innovadora iniciativa solidaria, intercultural e intergeneracional, que tiene un doble objetivo: hacer frente a la soledad en la que viven muchos mayores, dotándoles de la tecnología y las habilidades necesarias para estar más conectados con el mundo. E integrando a estos colectivos de extranjeros para mejorar su adaptación a nuestro país. Para United Way se trata de un modelo disruptivo que actuará como impulsor del cambio.

La soledad que padecen los mayores y las dificultades que encuentran los refugiados para integrase en las sociedades de acogida son problemas que se replican en muchos países del mundo, a los quiere dar respuesta este proyecto, impulsado desde United Way España y United Way Holanda, con la voluntad de extenderlo a otros países con la misma problemática.

En España, United Way colabora con la Fundación DomusVi, de donde proceden la mayor parte de las personas mayores que participan en este programa, que contarán con la colaboración de las tres entidades sociales que participan en la iniciativa: La Asociación Karibu Amigos del Pueblo Africano, que da apoyo y ayuda a los inmigrantes y refugiados más desprotegidos del África Subsahariana que llegan a nuestro país y apoyan proyectos de desarrollo en los países de origen; la Fundación José María de Llanos, quien, a través de sus proyectos sociales, persigue una sociedad más justa, igualitaria, inclusiva y tolerante; y, por último, Cruz Roja, que colabora aportando tanto beneficiarios como voluntarios para este proyecto

United Way es una organización internacional con presencia en más de 40 países, pero cada unidad de United Way diseña y proyecta sus propios programas de manera independiente y basándose en criterios y necesidades detectadas en cada país y lugar. En este caso la organización española está buscando empresas que quieran financiar la siguiente edición del proyecto y cuantas empresas se sumen, a más mayores y migrantes se podrá implicar.

En esta primera etapa del proyecto, iniciada en septiembre y que se prolongará hasta diciembre, están participando 75 voluntarios y 75 beneficiarios. En enero, comenzará la segunda etapa con otros 75 voluntarios y 75 beneficiarios. El objetivo es superar los 300 participantes de cada tipo.

Las videollamadas entre los participantes comenzaron en el mes de septiembre y continuarán hasta mayo del año que viene. La ventaja de que los encuentros sean virtuales es que se puede llegar a personas que viven en lugares muy diferentes e incluso en las zonas rurales más apartadas. Hay participantes de Madrid, de Barcelona, de Castilla León, etc.

Para llevar adelante la primera fase, se han creado 75 parejas de persona mayor-migrante, equipado cada uno con tabletas con tarjeta SIM incluida y la asistencia técnica necesaria para que puedan realizar las videollamadas sin problemas. Los encuentros virtuales entre beneficiarios y voluntarios se realizan al menos una vez a la semana. La idea es que, en esas videollamadas, establezcan una relación que les aporte una experiencia diferente y muy especial, en la que, además de recibir apoyo, sean también parte activa en la sociedad ayudando al otro. Es un win-win para todos/as.

