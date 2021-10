Soluciones informáticas de movilidad: máxima productividad en los negocios según SPI Tecnologías Comunicae

miércoles, 27 de octubre de 2021, 16:38 h (CET) Desde la llegada de la gestión y aplicación de dispositivos móviles en las organizaciones, periodo que incluye el estallido de la pandemia de la Covid-19, la movilidad empresarial ha evolucionado arrojando algunos errores, pero también muchas lecciones aprendidas Las soluciones informáticas de movilidad se han convertido en las grandes aliadas ante el cambio en la gestión de las organizaciones gracias a teléfonos móviles y tabletas. De la mano de estos dispositivos, desde hace ya más de una década que ha cambiado radicalmente la manera en que operan los empleados y se relacionan con clientes, compañeros y socios. De hecho, la movilidad empresarial permite que se pueda manejar toda una empresa en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Pero el valor real de la movilidad no recae en el dispositivo en sí. Se sustenta en las aplicaciones que se ejecutan en él. Disponer de una aplicación de escritorio en un teléfono móvil no es suficiente. Muchas empresas todavía están trabajando de cara a modernizar sus aplicaciones, para que nada les impida alcanzar la máxima productividad en su negocio.

Mejorar la productividad y ganar en calidad de vida

Si en la última década se ha trabajado en la prioridad de implementar la tecnología móvil en los entornos laborales, ahora empieza la importante etapa de aprovechar al máximo este tipo de tecnología. Sin ir más lejos, la pandemia mundial de la Covid-19 ha mostrado los beneficios del teletrabajo como un gran proyecto para todos los involucrados dentro de la estructura empresarial.

El error recae en que para demasiados empleados se ha tratado simplemente de cambiar su ubicación, en lugar de aprovechar todas las ventajas de una verdadera movilidad. Contar con la ayuda de una empresa externa especialista en soluciones informáticas de movilidad resulta clave de cara a atender las nuevas necesidades que se plantean ahora que no es necesario realizar todos los procesos en la oficina. SPI Tecnologías, empresa informática con sede en Monzón (Huesca), dispone del personal cualificado necesario para lograr una adaptación de soluciones de movilidad adecuada a las soluciones informáticas que requiera cada empresa.

Las diferentes ventajas de una buena movilidad empresarial

Impulsar todos estos cambios relacionados con el teletrabajo supone una evolución continua hacia el acceso remoto a los datos del negocio, siempre primando la privacidad a la hora de realizar cualquier tarea. Además, se puede optar por multidispositivos, como Smartphones, tabletas o portátiles, según las preferencias de cada momento y empleado. Mejorar la productividad porque facilita la realización de tareas y la organización personal, especialmente en departamentos como el de servicio de atención al cliente, o a la hora de facturar en el momento. A diferencia de lo que podría parecer, se han visto puntos positivos relacionados con la colaboración entre compañeros porque la movilidad optimiza el trabajo en equipo, dentro y fuera de la empresa, así como la relación con proveedores y clientes. La movilidad también representa una mayor calidad de vida porque supone invertir menos, o nada de tiempo y dinero, en trasladarse a una oficina, pudiendo incluso manejar los horarios a gusto y preferencia de cada empleado. Todo ello conlleva a poder pasar más tiempo de calidad en familia y disponer de más rato de ocio personal, mientras se alcanzan los objetivos empresariales en el tiempo y modo esperado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.