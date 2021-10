La pandemia dispara la demanda de seguros para directivos y administradores, sostiene Hiscox Comunicae

miércoles, 27 de octubre de 2021, 16:22 h (CET) Las decisiones tan complicadas relacionadas con la pandemia de COVID-19 generaron un considerable incremento del interés por los conocidos como seguros D&O, destinados a directivos y administradores de empresas que quieren disfrutar de la tranquilidad de una protección ante cualquier revés que pueda darse en su rutina diaria Los seguros para directivos y administradores han sido siempre un bálsamo para los altos cargos de las corporaciones ante cualquier posible riesgo inherente de su actividad; no obstante, con la complejidad de la pandemia y de las decisiones que se han tenido que tomar desde su inicio, empresas como Hiscox han observado un importante crecimiento en el interés y la contratación de estas pólizas específicas.

Los ERTE, la reorganización de las empresas, el trabajo en remoto o la estrategia para adaptarse a esos tiempos tan complicados han sido algunos de los aspectos en común en la mayoría de compañías, ante los cuales conviene tener contratado un seguro acorde para estar tranquilos por si surge alguna dificultad.

Por qué son tan importantes los seguros para directivos y administradores

Cualquier paso en falso en las decisiones importantes de las organizaciones puede suponer una demanda contra la persona que se encarga de tomarlas, lo que supone que pone en peligro su patrimonio personal e, incluso, la viabilidad de la compañía de la que están al frente. El seguro D&O protege a gerentes, directivos, consejeros y a la propia entidad (o su representante legal) frente a posibles costes legales, sanciones económicas o reclamaciones de terceros, por lo que se libra de preocupaciones a los afectados en estos pleitos.

Qué cubren estos seguros

Entre las coberturas más destacadas de estos seguros, destacan las siguientes:

Querellas presentadas tanto contra el directivo como contra la empresa a la que representa, como prácticas de empleo consideradas fuera de la norma, tales como acoso laboral, discriminación, política de trabajo no equitativa, etc.

Esta póliza está destinada tanto a pymes como a grandes corporaciones, gracias a su capacidad de adaptación a cualquier escenario.

Los costes en concepto de defensa o de procedimientos judiciales son abonados desde el principio, los cuales pueden llegar a ser muy cuantiosos, en función del caso. Hiscox, compañía fundada en 1901, es una aseguradora de prestigio internacional gracias a su dilatada experiencia de atendiendo con rigor y seriedad a todos sus clientes y por la flexibilidad que ofrecen para sus servicios a los interesados en la mejor cobertura legal posible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.