Medio millón de comidas compartidas por una organización vegana Comunicae

miércoles, 27 de octubre de 2021, 16:26 h (CET) La ONG internacional Million Dollar Vegan ha donado comidas veganas en 85 ciudades del mundo con su campaña #QuitemosLasPandemiasDelMenú. La campaña está apoyada por personalidades de todo el mundo como Alicia Silverstone, Alan Cumming, Joanna Lumley, Bryan Adams, Xuxa, Anitta, Paloma Faith y la actriz y escritora Nuria Gago La ONG internacional Million Dollar Vegan anuncia que ha repartido ya más de medio millón de menús veganos, en 85 ciudades de 20 países de todo el mundo, para ayudar con la crisis social que viven millones de personas a raíz de la pandemia de coronavirus. Million Dollar Vegan espera llegar al millón de menús en 2022, en el marco de su campaña, #QuitemosLasPandemiasDelMenú.

La ONG es conocida por retar al papa Francisco a hacerse vegano durante la Cuaresma a cambio de un millón de dólares. En marzo de 2020, comenzó esta campaña que ha financiado a más de una veintena de restaurantes veganos en España para proveer comida gratis a colectivos vulnerables, personal sanitario y gente de los barrios de Madrid, Valencia, Toledo y Málaga.

El proyecto de solidaridad y justicia alimentaria de Million Dollar Vegan ha recibido el apoyo de algunas personalidades conocidas como Alicia Silverstone, Alan Cumming, Joanna Lumley, Bryan Adams y Paloma Faith. En España, la actriz, escritora y embajadora de Million Dollar Vegan Nuria Gago explica sobre la campaña: “Que la gente descubra en primera persona que comer vegano es saludable, delicioso y económico me parece la mejor manera de desmentir lo que el lobby de la indústria cárnica intenta hacer creer: que el respeto hacia los animales es un capricho que solo la gente con dinero se puede permitir”.

Actividades por el Día Mundial del Veganismo en España

Donará 170 hamburguesas veganas este viernes 29 de octubre en Toledo, elaboradas por el restaurante Street & Soul.



También repartirán más de 300 comidas veganas hechas por la empresa de la actriz Clara Lago y su socia Lorena Izquierdo Be Clever Be Vegan a la tienda antirracista Becha Wear en Lavapiés en noviembre.



Enviarán ayuda a La Palma para alimentar a los voluntarios de las protectoras que están rescatando animales en noviembre.

Sobre Million Dollar Vegan

Million Dollar Vegan es una organización internacional que nació con el fin de crear conciencia sobre cómo la explotación y el consumo de animales provocan enfermedades zoonóticas y resistencia a los antibióticos, algo que constituye un riesgo global para el planeta y que afecta al medio ambiente, a los propios animales y a la salud humana.

Para ayudar en la lucha contra el coronavirus, en su campaña Quitemos las pandemias del menú, Million Dollar Vegan ha repartido más de 300.000 $ americanos en España, Reino Unido, Italia, Francia, Argentina, Escocia, Marruecos, Hungría, México, Brasil, India, Etiopía, Kenia, Líbano, Gaza, Canadá, Uganda, Dubai y Estados Unidos. Hasta hoy, Million Dollar Vegan ha distribuido 575.776 menús veganos de forma gratuita a los profesionales de la salud, a colectivos en situación de vulnerabilidad y a comunidades desfavorecidas en 85 ciudades del mundo.

