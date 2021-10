Se incrementa en España en más de un 450% la contratación de seguros de viaje a Estados Unidos según Mondo Comunicae

miércoles, 27 de octubre de 2021, 15:31 h (CET) A partir del 8 de noviembre los viajeros de más de 30 países, incluidos todos los de la Unión Europea, podrán volver a viajar a Estados Unidos siempre y cuando estén vacunados con pauta completa contra la COVID-19 y presenten una prueba viral con resultado negativo de COVID-19 realizada tres días antes del embarque. Las fronteras de Estados Unidos permanecían cerradas para los turistas europeos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 Se dispara la contratación de seguros de viaje a Estados Unidos

La apertura de fronteras anunciada el pasado viernes 15 de octubre, es una noticia muy esperada tanto por los viajeros como por profesionales del sector turístico.

Desde el anuncio del levantamiento de restricciones, la contratación de seguros de viaje a Estados Unidos desde España se ha visto incrementada en más de un 450% respecto a septiembre de 2021 (antes del anuncio), según datos de Mondo. Además, despuntan las contrataciones para viajes a corto y medio plazo, siendo un 20% de las contrataciones para viajes en noviembre y un 30% para viajes durante diciembre, lo que posiciona nuevamente a Estados Unidos como uno de los destinos preferidos por los españoles para viajar.

David Pérez, CEO y Co-fundador de Mondo, se ha mostrado entusiasmado ante la noticia y recalca que "el relajamiento de las restricciones de entrada a Estados Unidos es una excelente noticia que trae consigo la reactivación de las reservas a este destino así como la contratación de servicios turísticos complementarios como es el seguro de viaje."

Así, se muestra convencido de que aumentará el porcentaje de viajeros asegurados y destaca que “la crisis sanitaria actual ha sido un impulso clave para concienciar a los viajeros de la importancia de viajar siempre respaldados por una póliza de seguro de viaje con la que hacer frente a posibles imprevistos así como a situaciones provocadas por el COVID como por ejemplo, la necesidad de prolongar la estancia debido a una cuarentena médica o hacerse un test PCR”.

Este repunte de ventas en los seguros de viaje, se debe a que el viajero cada vez es más consciente de la necesidad de contratar un seguro de viaje para un destino donde la sanidad es privada y los gastos médicos por paciente son muy elevados: en caso de hospitalización por COVID-19 el coste medio es de 23.000 dólares por paciente al día, unos 18.800 euros al cambio.

Tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el gobierno estadounidense recomiendan la contratación de un seguro de viaje entre los documentos imprescindibles para viajar a Estados Unidos y hacer frente a los altos costes médicos o imprevistos de última hora.

Además para acceder al país, todos los viajeros deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Requisitos para viajar a Estados Unidos:

¿Quién puede viajar a Estados Unidos?

Todos los extranjeros que viajen a Estados Unidos deberán presentar:

- Un certificado de vacunación contra la COVID-19 con pauta completa.

- Realizarse una prueba viral dentro de los 3 días previos a viajar a los Estados Unidos en avión y presentar el resultado negativo ante la aerolínea antes de embarcar.

- O bien, mostrar documentación conforme el pasajero se ha recuperado de COVID-19: constancia de una prueba viral reciente con resultado negativo y una carta de su proveedor de atención médica o de un funcionario de salud pública en la que se indique que está autorizado a viajar.

El Departamento de Estado exige que todos los pasajeros mayores de dos años que viajen a Estados Unidos en avión, incluidos los ciudadanos estadounidenses, se realicen una prueba de detección de COVID-19 no más de tres días antes de su vuelo. Todos los pasajeros deberán mostrar constancia de sus resultados negativos antes de subir al avión.

No obstante, se recomienda a los viajeros consultar siempre fuentes oficiales antes de viajar a Estados Unidos, ya que los requisitos de acceso pueden cambiar.

¿Los niños no vacunados pueden viajar a Estados Unidos?

A los niños y jóvenes menores de 18 años extranjeros que todavía no han sido vacunados se les permitirá la entrada al país, siempre y cuando presenten una prueba negativa de COVID-19 antes de embarcar, realizada tres días antes del viaje, requerida a partir de los 2 años de edad. Por lo que los viajes en familia a Estados Unidos desde España podrán volver a realizarse a partir de noviembre.

¿Qué vacunas son aceptadas?

Las vacunas aceptadas y autorizadas por la FDA, así como las vacunas que están en la Lista de Uso de Emergencia (EUL) de la OMS, serán aceptadas para entrar en Estados Unidos. Entre las vacunas aceptadas están las administradas en España: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna, Sinopharm y Sinovac-Coronavac.

¿Qué documentación necesitas para acceder a Estados Unidos?

Para acceder a Estados Unidos desde España necesitas aportar la siguiente documentación:

- Un certificado de vacunación contra la COVID-19 con pauta completa.

- Presentar el resultado negativo del test PCR o antígenos por COVID-19 ante la aerolínea antes de embarcar.

- Pasaporte con una validez mínima de seis meses desde la entrada en Estados Unidos.

- Si el viaje es de menos de 90 días, bien sea por turismo o por negocios, deberás tramitar el permiso ESTA (Electronic System for Travel Authorization) y no se necesitará visado.

- Si por lo contrario se visita el país durante más de 90 días, se deberá solicitar el Visitor Visa o la Green Card, en función del motivo del viaje.

- Presentar el Formulario I-94 cumplimentado, con preguntas relativas a los intereses y planes en el país.

- Tener el billete de vuelta comprado.

¿Cómo elegir un buen seguro de viaje para Estados Unidos?

Para un destino como Estados Unidos donde la sanidad tiene costes muy elevados, es muy aconsejable viajar con un seguro que cubra una suma elevada de gastos médicos y amplias coberturas, incluidos los gastos médicos derivados de contagio por COVID-19. Por ejemplo, el seguro de viaje Premium de Mondo es el único que cubre hasta 5.000.000€ en asistencia médica, además del reembolso de reservas en caso de anulación del viaje por positivo COVID-19 o el traslado sanitario y repatriación.

En contra de lo que muchos viajeros piensan, el seguro de viaje tiene un coste asequible que va desde 1,87€ por persona al día y que varía en función de la duración del viaje y si se añaden o no coberturas opcionales.

Otro factor a tener en cuenta para elegir el seguro de viaje es que el servicio de asistencia esté disponible las 24 horas, los 365 días del año. Con el seguro de viaje Mondo tendrás asistencia las 24 horas durante todo el año y además podrás solicitar asistencia desde la APP de Mondo estés dónde estés de forma fácil y rápida: chat médico 24 horas, llamada de asistencia gratuita, gestión de incidencias y consultar la póliza desde la palma de la mano.

Sobre Mondo Seguros

Mondo es un especialista en seguros de viaje que se encarga de encontrar la mejor combinación de coberturas para cada viaje y viajero, además de ayudarte a resolver cualquier incidente durante el viaje.

Más información en: www.heymondo.es

