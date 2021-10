Los intermediarios financieros de Casa de Crédito consiguen préstamos para la reunificación de deudas con ASNEF Emprendedores de Hoy

En estos tiempos de pospandemia, se han agravado las dificultades para generar ingresos. Esto es un problema, sobre todo para las personas con deudas, porque la banca tradicional no les brinda la financiación que necesitan, lo cual les impide mantenerse a flote.

Por esta razón, Casa de Crédito está ofreciendo en el mercado español una solución a este problema, la reunificación de deudas con ASNEF. Esto supone, para las personas físicas y jurídicas, una oportunidad de impulsar su negocio y retomar su ritmo productivo de siempre. Con este fin, ofrecen un trato directo, una asesoría transparente y una respuesta rápida y efectiva a todas las inquietudes de sus clientes.

Cómo llevar a cabo una reorganización de las obligaciones financieras Cuando se han acumulado pagos pendientes de hipotecas, créditos personales y tarjetas de crédito, una persona o empresa se puede encontrar con una cartera repleta de compromisos financieros. En estos casos, no suele haber liquidez suficiente para cubrirlos todos, pero la mejor solución es reorganizar esas obligaciones, mediante la reunificación de deudas con ASNEF.

Casa de Crédito afirma que, negociando con los acreedores, el deudor puede agrupar todos los créditos y pagar una sola cuota mensual acorde a su capacidad económica. De esta forma, se organizan las finanzas, el flujo de caja y se disminuyen las preocupaciones, sin importar que el prestatario tenga sus datos registrados en el fichero de morosidad de la banca.

Para llevarlo a cabo, el interesado solo tiene que ponerse en contacto con Casa de Crédito y plantear su situación a los profesionales, para que determinen si la operación es viable. Después, si se aprueba la solicitud, la persona debe entregar la documentación correspondiente. Finalmente, el procedimiento se pone en marcha cuando se realiza la tasación necesaria de la propiedad hipotecaria y se determina cuánto dinero se le puede ofrecer.

Los profesionales de Casa de Crédito intermedian préstamos hipotecarios Casa de Crédito no funciona como prestamista, sino como intermediario financiero. Por esta razón, se enfoca en las personas y empresas con registro en ficheros de morosidad, a quienes se les han cerrado las puertas de la banca tradicional.

Sus préstamos con garantía hipotecaria son transparentes y debidamente protocolizados ante las autoridades. Además, el interesado tiene la opción de acceder a liquidez inmediata, utilizando como soporte un inmueble de su propiedad o el de un tercero que actúe como hipotecante.

Por otro lado, el dinero se recibe en la cuenta bancaria habitual del afectado para que pueda disponer de él de inmediato. Asimismo, puede optar por plazos de 1 a 10 años, con tres tipos distintos de amortización: francés, americano o pago único.

Finalmente, estos intermediarios solo proponen cuatro requisitos para brindar al solicitante la financiación que necesita. Estos son: disponer de una propiedad libre de cargas o con poca hipoteca pendiente, ser mayor de edad, demostrar solvencia para devolver el préstamo y solicitar un importe mínimo de 20.000€.

En conclusión, negociar con Casa de Crédito representa una solución inteligente para ahorrar dinero evitando los altos intereses, calmar a los acreedores y retomar el trabajo productivo de una empresa.

