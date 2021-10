La importancia de revisar la caldera antes que llegue el invierno según SyA Instalaciones Comunicae

miércoles, 27 de octubre de 2021, 15:22 h (CET) Se acerca el invierno y resulta imprescindible prestar atención a ciertos puntos de la casa. Conservar en buen estado el sistema de calefacción, que permite pasar los meses más fríos del año en buenas condiciones es fundamental. Por eso, es de gran importancia la revisión de la caldera, cuyo trabajo es vital a la hora de calentar el agua que se utiliza en el día a día La prevención es la mejor herramienta para un buen estado de la caldera una vez llegue el frío del invierno. Por ello, es recomendable solicitar una revisión de caldera anual que evite problemas en el futuro, cuando los costes económicos y el tiempo invertido para encontrar soluciones se conviertan en mayores. Una visita periódica realizada por profesionales ayuda al mantenimiento de las calderas, su circuito y los radiadores. Las revisiones garantizan que éstas en invierno funcionarán correctamente. El motivo es que proveerán un sistema de climatización adecuado. Esta revisión, obligatoria por ley, prolonga la vida útil del sistema, consigue un ahorro en las facturas y mejora el funcionamiento de la calefacción, evitando repentinas averías cuando más se necesite.

SyA Instalaciones, empresa de Benabarre (Huesca) especialista en la realización de revisiones de instalaciones de gas envasado, y que también construye instalaciones de gas, fontanería y calefacción, aconseja disponer de un contrato de mantenimiento. SyA Instalaciones dispone ofrece su contrato de mantenimiento SyA Hogar que incluye la revisión de calderas anual antes de la llegada de los meses más fríos del año.

SyA Instalaciones conoce los aspectos técnicos de las calderas que sólo entienden los expertos

Las calderas son dispositivos que generan calor. Además, están sometidas a una serie de presiones que a la larga pueden convertirse en un riesgo si no se contacta con un servicio profesional que se encargue de su control. SyA instalaciones es consciente que son muchas las personas que dejan de lado la prevención. Éstas únicamente se preocupan por la caldera y los radiadores si presentan algún daño (o dejan de funcionar). La empresa oscense enumera las acciones de SyA Hogar, con el objetivo de reducir al mínimo las posibilidades de que la caldera no funcione en el momento más inoportuno.

¿Qué incluye el servicio de mantenimiento de calderas de SyA Instalaciones?

- Una revisión preventiva anual de la instalación individual de gas.

- Una revisión anual de la caldera, su circuito y de todos los radiadores.

- La inspección quinquenal obligatoria tras la instalación de gas.

- La inspección bianual obligatoria de la caldera.

- El análisis para comprobar una correcta combustión.

- Un servicio de averías 24h / 365 días, con atención en menos de 3 horas, incluidos.

- Un servicio de reparación, con las tres primeras horas y desplazamiento, incluidos.

-.Una atractiva financiación 0% para la sustitución de la caldera y/o los aparatos de gas.

Pensando en el medioambiente y en la economía familiar

La importancia del mantenimiento de las calderas también atañe al componente medioambiental. En esta línea, SyA Instalaciones insiste en que un uso prolongado de la caldera sin control puede provocar la expulsión de gases perjudiciales para los ciudadanos. Por otro lado, una revisión periódica garantiza la optimización de su funcionamiento, lo que significa que calienta el agua bajo criterios de eficiencia energética. Esto implica una reducción en el importe de la factura de gas y un menor gasto económico en el hogar.

