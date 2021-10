Seven Seas, la nueva colección de la marca Klee, creada por Keilley Lee Marques Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de octubre de 2021, 10:43 h (CET)

Keilley Lee Marques es la mujer de Luboš Bartoň, un exjugador de baloncesto que ha jugado en el Club Joventut Badalona y en el Fútbol Club Barcelona, actual entrenador de la selección Czechia U18 y Next Generation Basket Brno en baloncesto.

Con el apoyo del profesional, Lee Marques ha creado Klee, una marca española que utiliza materiales exclusivos para dar vida a increíbles joyas que cautivan por su simplicidad y belleza al mismo tiempo. Esta marca ha ganado un importante espacio en el mundo de la moda en España, con énfasis en la joyería, gracias al esfuerzo y la creatividad de su equipo de trabajo. En Klee se combinan materiales como cuero, plata y cristales de Swarovski para crear piezas únicas, con sello handmade. Ofrecen diversos accesorios pensados para hombres y mujeres actuales que busquen comodidad, pero a quienes también les guste verse y sentirse bien.

De la pasión por las joyas de Keilley Lee Marques surge Klee Keilley Lee Marques es una diseñadora de origen brasileño, radicada en España, cuya pasión por las joyas le ha llevado a crear una marca que pone a disposición de los clientes piezas caracterizadas por su belleza y encanto. Ofrecen collares, pulseras, pendientes, anillos y conjuntos de varias piezas, perfectos para regalar en una ocasión especial.

Desde muy joven, Keilley descubrió su pasión por las joyas y la materializó en su propia marca de prendas exclusivas, en la cual crea accesorios ideales para complementar el outfit en cualquier temporada del año. Cualquier vestuario, por muy sencillo que sea, se complementa de manera perfecta con una joya. A la hora de elegir las mismas, es importante seleccionarlas según el estilo de la persona, pensando en colores que no pasen de moda, como el azul o el esmeralda. Estos accesorios se pueden añadir al look diario y aportarán un toque diferente, sofisticado y elegante. Las joyas de Klee están hechas a partir de materiales de excelente calidad, que dan origen a complementos únicos y exclusivos.

La nueva colección de Klee ha cautivado a sus seguidores A la diseñadora Keilley Lee Marques, además de apasionarle el mundo de la joyería, le encanta conocer lugares diferentes y viajar por el mundo. Esto le ha servido de inspiración para crear su última colección llamada “Seven Seas”.

En esta colección, es posible encontrar piezas de joyería simples y a la vez delicadas, ideales para esas mujeres clásicas, pero a quienes al mismo tiempo les gusta la aventura. Con base en el elemento agua y los océanos, son joyas que pueden usarse durante todo el año.

La colección “Seven Seas” está compuesta por diseños únicos, que muestran la belleza del océano a través de diferentes piezas, como anillos con figuras marítimas, collares, aretes y pulseras, que también van de la mano con el tema escogido y que solo se pueden encontrar en la página oficial de la marca. El origen brasileño de la diseñadora ha permitido otorgarle a la colección un toque caribeño distintivo y propio del mar, logrando una línea de complementos ideales para usar en cualquier ocasión y en todas las temporadas.

Klee se ha ganado un espacio en el competitivo mundo de la joyería en Europa, por medio de complementos exclusivos elaborados con materiales de excelente calidad, que le otorgarán un toque de elegancia y glamour a quien los use. Todas las joyas se pueden conseguir en la página web oficial de Klee.

