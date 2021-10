South Summit ‘Health & Wellbeing’ València selecciona las 23 startups finalistas Comunicae

miércoles, 27 de octubre de 2021, 13:40 h (CET) Los proyectos han sido elegidos entre más de más de 340 candidaturas presentadas específicas del sector salud y bienestar, procedentes de más de 50 países, con un 60% de proyectos de origen internacional. Todas las startups seleccionadas tendrán la oportunidad de hacer su pitch en directo ante las corporaciones, los inversores y los y las líderes del ecosistema emprendedor vinculados al sector de la salud y el bienestar, que estarán reunidos en València los días 3 y 4 de noviembre South Summit ‘Health & Wellbeing’ València powered by IE University abordará las iniciativas más disruptivas y los principales retos del sector de la salud y el bienestar desde la innovación y el diseño. Entre los confirmados destacan grandes nombres que contribuyen a dar forma al ecosistema emprendedor como Teemu Arina, Biohacker; Mario Alonso Puig del Center for Health, Well-Being & Happiness de IE University; Paloma Castellanos de Wayra Madrid; Ignacio Hernández Medrano, fundador de Savana & Mendelian; Javier Villamizar de SoftBank, y Aubrey de Grey de SENS Research Foundation.

El encuentro se celebrará en colaboración con la asociación Startup Valencia con el apoyo de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana y la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, a través de València Activa y VLC Tech City, en alianza con Las Naves, La Marina de València y València Capital Mundial del Diseño 2022.

South Summit ha dado a conocer la lista de las startups que estarán presentes en la final de South Summit ‘Health & Wellbeing’ València powered by IE University. Todas las seleccionadas tendrán la oportunidad de hacer su pitch en directo ante las corporaciones, los inversores y los líderes del ecosistema emprendedor reunidos en el encuentro, que tendrá lugar en València los días 3 y 4 de noviembre.

Tras un laborioso proceso han sido seleccionadas las 23 startups más innovadoras del mundo enfocadas en el sector de la salud y el bienestar, que van desde proyectos de Digital Health a aquellos relacionados con AI & Data Driven Healthcare, Robotics & Smart Materials, Wearable Tech, BioTech and Medicine, Food & Nutrition, Human-Centricity, Emotional, Physical, and Social Wellbeing. Más de 340 empresas se han presentado a esta competición, las inscritas proceden de más de 50 países, con un 60% de proyectos de origen internacional. En concreto, un 57% ya ha lanzado su producto y está generando tracción, además un 47% ya tiene su producto en el mercado. Y, la mitad de los proyectos tiene al menos una mujer en el equipo fundador.

La lista de startups finalistas ha sido decidida por un Comité integrado por reconocidos inversores y expertos en innovación, basándose en criterios como el nivel de innovación, la escalabilidad, el potencial interno de crecimiento, la capacidad de inversión y las características del equipo humano que compone cada empresa.

Las startups finalistas de South Summit ‘Health & Wellbeing’ València son:

NACIONALES

DAWAKO MEDTECH MOWOOT (Com. Valenciana)

DIVE MEDICAL (Aragón)

EpiDisease (Com. Valenciana)

Gate2Brain (Cataluña)

GENBIOMA Aplicaciones (Navarra)

Iakan Health (Com. Valenciana)

Legit Health (País Vasco)

MOWOOT (Cataluña)

NANOKER RESEARCH (Asturias)

Tucuvi (Com. Madrid)

Visualfy (Com. Valenciana)

wito (Com. Valenciana) INTERNACIONALES

Air Doctor (Israel)

BestHealth4U (Portugal)

Healables (Israel)

Magic Horizons (Alemania)

Medicus (Austria)

Navari (Suecia)

Predictiv (Estados Unidos)

RoboMed Oy (Finlandia)

Unima (México)

ViBo Health (Portugal)

Virtuleap (Portugal) South Summit ‘Health & Wellbeing’ València

South Summit ‘Health & Wellbeing’ València powered by IE University, tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre en el edificio Veles e Vents de la Marina de València. Durante dos días se dará paso a las más inspiradoras ponencias y conversaciones con los referentes mundiales de innovación, Además, habrá un marketplace con las mejores iniciativas y startups del sector, espacios de networking y conexión para crear oportunidades de negocio con las startups más disruptivas, los inversores más potentes y las corporaciones e instituciones líderes en innovación.

La capital valenciana va a ser el escenario de este encuentro en el que van a tener un gran protagonismo el diseño y la innovación, como impulsores para dar forma al futuro de la salud y el bienestar, un futuro sostenible con la persona en el centro. Se suman al encuentro grandes nombres que ya contribuyen a dar forma al ecosistema emprendedor y que han confirmado su asistencia en esta edición, entre los que se encuentran: Teemu Arina, especialista en Optimización humana y Biohacker; Mario Alonso Puig, presidente del Center for Health, Well-Being & Happiness de IE University; Paloma Castellanos, directora de Wayra Madrid; Ignacio Hernández Medrano, neurólogo y fundador de Savana & Mendelian; Javier Villamizar, partner de SoftBank Investment Advisers, y Aubrey de Grey, Chief Science Officer de SENS Research Foundation.

Con esta gran apuesta, South Summit ‘Health & Wellbeing’ València powered by IE University se celebrará gracias a la colaboración de la asociación Startup Valencia con el apoyo de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana y la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, , a través de València Activa y VLC Tech City, en alianza con Las Naves, La Marina de València y València Capital Mundial del Diseño 2022, entre otros.

