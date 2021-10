Ewent amplía su portfolio de soluciones de audio Comunicae

miércoles, 27 de octubre de 2021, 13:40 h (CET) Dar respuesta a las nuevas necesidades de los usuarios que van surgiendo ha sido siempre una máxima del fabricante y, por ello, Ewent ha aumentado su catálogo de soluciones de audio Ewent, fabricante líder de accesorios especializado en marcas de periféricos y accesorios para portátiles y tablets, disponen de un amplio abanico de productos. Desde adaptadores USB-C, hasta discos duros, pasando por carcasas SSD, teclados, ratones y adaptadores de corriente. Además, son fabricantes de tomacorrientes múltiple, cargadores de portátiles, cargadores USB, lectores de tarjetas y cables.

La tendencia hacia comunicaciones globales y con mayor movilidad continúa. Por ello, Ewent ofrece una gama muy completa de soluciones de audio. Conscientes de que cada usuario necesita una solución de audio – video, la marca dispone de productos esenciales para la empresa. Con el fin de que las organizaciones mejoren su comunicación y colaboración en cualquier momento, lugar y dispositivo, el fabricante ofrece las tecnologías de audio y colaboración más avanzadas para crear soluciones potentes, fiables y fáciles de usar.

Además, en una época en la que los consumidores tienen acceso a una variedad infinita de productos y contenidos, los diferentes dispositivos de audio y de visualización en los hogares están desempeñando un rol importante, también en cada vez más esferas de la vida de las personas, por lo que adaptarse a las nuevas necesidades resulta clave.

Una interesante gama para satisfacer todo tipo de necesidades

Adaptador para auriculares con micrófono EW3569

Con este cable adaptador ya es posible conectar los auriculares al portátil a través de USB y con un solo conector de 3,5 mm. Además, también permite controlar el volumen del audio y silenciar el micrófono o el altavoz. Su cable, de 0,5 metros, brinda suficiente libertad de movimientos como para trabajar o disfrutar de los ratos de ocio con comodidad.

Cable adaptador de audio USB EC1645

Gracias a este cable adaptador ya es posible conectar un altavoz o unos auriculares estéreo de 3,5 mm mediante el puerto tipo C del ordenador o del portátil. También conectar un micrófono externo.

Cable adaptador Audio con jack 3.5 de 4 pines EC1641

Es un cable adaptador pensado para conectar auriculares y micrófonos a un dispositivo con un solo puerto de audio con jack 3.5 de 4 pines. Con una longitud de 0,30 metros, resulta compatible con multidispositivos: teléfonos, ordenadores, portátiles, controladores y consolas portátiles. Además, ha sido fabricado con conductores de cobre de alta calidad para brindar una calidad de audio perfecta.

Cable adaptador de conector de audio EC1642

Con este adaptador de 0,15 metros se puede conectar un auricular con un solo conector de 3,5 mm a un ordenador con dos puertos de audio separados. En concreto, dispone de conexiones de audio para un micrófono y para un auricular.

Cable adaptador de audio USB tipo C EC1655

Ideal para utilizarlo con Smartphone o tablet, dispone de Puerto USB-C adicional para carga simultánea. De este modo, se pueden conectar los auriculares y escuchar música cargando el teléfono o tablet a la vez. Resulta compatible con Apple, Google, Huawei, LG, Xiaomi, Nokia, Samsung, Sony, HTC, OnePlus, entre otras marcas.

