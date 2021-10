Fun & Serious Game Festival regresa en formato presencial a Bilbao Comunicae

miércoles, 27 de octubre de 2021, 13:42 h (CET) El BEC acogerá la XI edición del mayor festival Gamer de Europa los días 10 y 11 de diciembre. Conferencias, workshop y encuentros profesionales se darán cita en un festival que irá desvelando sorpresas en los próximos días Tras el paréntesis digital de 2020, Fun & Serious Game Festival regresa en formato presencial al BEC de Bilbao. Los próximos días 10 y 11 de diciembre (viernes y sábado) el festival celebrará su XI Edicion con un aforo reducido y con una nutrida agenda de encuentros y conferencias -que también serán retransmitidos en streaming-, tanto para profesionales del sector como para aficionados y curiosos de todas las edades: un punto de encuentro para los principales agentes del sector en Europa.



“Tras este año y medio de parón pandémico, el espíritu de este año es ser un punto de encuentro y celebración de la industria nacional -asegura Alfonso Gómez, director de Fun & Serious Game Festival- un lugar donde todos los actores de la escena española y europea: desarrolladores, publishers, prensa, distribuidores, aficionados, estudiantes… se encuentren y puedan celebrar los logros de la industria española del videojuego. Volver a encontrarnos en Bilbao es un gesto importantísimo para la industria en España y una ocasión que nos emociona profundamente”

Las circunstancias sanitarias han evidenciado hasta qué punto el videojuego es un elemento imprescindible en la cotidianidad, una plataforma de encuentro, un arte que pone en contacto a los seres humano -tanto a nivel económico como a nivel humano-.

Tras meses de cambios en que los que la industria Gamer y el deporte electrónico han debido- como tantos sectores productivos- readaptarse, F&S Serious pretende profundizar en el rol fundamental que el videojuego ha jugado a múltiples niveles, tanto como motor económico importantísimo en la recuperación, como como plataforma artística y como catalizador antropológico.

Estudios internacionales e internacionales, así como profesionales de primer nivel propondrán sus perspectivas sobre el sector en un programa que se irá desvelando los próximos días.

Una cita estratégica

Fun & Serious Game Festival es, hoy por hoy, una cita internacional clave para el sector del videojuego. Y pretende poner en valor sus creaciones, con una perspectiva tanto económico-estratégica, como artístico-creativa.

Que el videojuego sea una industria clave lo evidencian sus 104.570 millones de euros como valor mundial (Statista, 2011) así como la generación de beneficios en España, en tendencia alcista y que alcanzó, el pasado año, los 1747 millones de euros. El videojuego generó en España, según datos de AEVI, más de 7.300 empleos directos y, según el Libro Blanco de AEVI, el 57% de los estudios españoles de videojuegos logró mantener a todos sus empleados, con un 36% de estudios que, durante la pandemia, logró aumentarla.

En la actualidad, siempre de acuerdo a datos de AEVI, España alberga un total de 415 estudios a los que se unen 240 pendientes de constitución.

