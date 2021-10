Incrementar las ventas de la empresa a través del marketing de contenidos con la agencia Feel Marketing Emprendedores de Hoy

Para muchas empresas, el hecho de promocionar las marcas en internet se ha consolidado como un éxito. Con el propósito de conseguir una base sólida para rentabilizar la estrategia de los clientes en internet,Feel Marketing, es una de las agencias de marketing de contenidosde referencia en España que destaca ante este fenómeno.

Amplia gama de servicios Actualmente, estar online es prioritario para un negocio y para su crecimiento. Por esta razón, en Feel Marketing ofrecen un servicio profesional de presencia online que contempla desde la conceptualización de la página web hasta su desarrollo, pasando por el diseño y por la programación que esta necesite.

La idea de esta gran compañía es marcar la diferencia ante las demás y esto es posible gracias a su amplia gama de servicios, que se pueden incluir en las diferentes secciones: marketing, e-commerce, web, creatividad y eventos.

Como consultores, la agencia realiza campañas monitorizadas para conseguir la máxima rentabilidad a la inversión, encontrando la estrategia más rentable, midiendo y mejorando los resultados. Más de 42.000 redactores especializados en copywriting, fichas de producto, blogs, social selling y otros, trabajarán para generar los mejores títulos y el mejor contenido, y una persona del equipo de Customer Service será asignada para realizar el acompañamiento a lo largo del proceso.

Redactores nativos titulados Si hay un elemento que hace destacar a Feel Marketing por encima de su competencia es que son referentes en la creación de contenido nativo en cualquier idioma. Los contenidos son creados por redactores nativos titulados de cada país, cubriendo así más de 52 idiomas. Igual que en el caso de los redactores españoles, todos los redactores nativos están formados en SEO para que todas las piezas de contenido que creen generen un mayor posicionamiento al cliente.

Feel Marketing también se encarga del SEO On Page (auditoría técnica inicial gratis durante este mes) y del SEO Off Page. En este sentido, la agencia cuenta con más de 700 medios de prensa y blogs nacionales e internacionales y elabora las mejores estrategias (link building) para lograr enlaces externos de calidad, los cuales proporcionarán autoridad y flujo de tráfico a la página web. El equipo de la agencia también es experto en otras técnicas del marketing como son el SEM y Facebook e Instagram Ads, destacando por tener uno de los departamentos de diseño más potentes de toda España, algo que ayudará a influir en la intención de compra del usuario.

Mejorar la imagen de la marca En el ámbito del e-commerce, el equipo de Feel Marketing ayudará a las empresas a incrementar las ventas mediante la creación y diseño de páginas web y tiendas online con plataformas como Woocommerce, PrestaShop, Shopify y Magento, con una conversión muy elevada. Además, también son especialistas en integrar los productos en plataformas como Amazon o AliExpress.

Para conseguir el mejor resultado, en Feel Marketing cuidan al máximo cada etapa del proceso creativo, realizando desde pequeñas piezas gráficas hasta proyectos integrales de branding y comunicación visual. De esta manera, aportan soluciones de comunicación como brand books o manuales de identidad corporativa.

Por último, en Feel Marketing son especialistas en mejorar la imagen de marca, llegando a la audiencia en un formato completamente disruptivo, son ejemplos las grabaciones de eventos, la retransmisión en directo vía streaming y el streaming multicámara.

Explotar un negocio al máximo Formada por un equipo de profesionales que abarcan las diferentes disciplinas del marketing, esta compañía aplicará las técnicas adecuadas para generar resultados y para explotar un negocio al máximo. Con Feel Marketing y sus servicios de marketing digital (entre estos el marketing de contenidos y el contenido nativo), la inversión en marketing será una apuesta segura y rentable para las empresas.

