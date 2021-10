Aspectos a tener en cuenta para atraer clientes potenciales, según 3G Social Media especialista en estrategias en Facebooks Ads Emprendedores de Hoy

Para conseguir el éxito en un entorno digital, ejecutar una estrategia de marketing digital que logre diferenciarse del resto de empresas y negocioses fundamental. Esto se debe a que los internautas ya no se sorprenden con tanta facilidad, por el gran impacto de contenido publicitario que reciben a diario actualmente.

Por ello, 3G Social Media, especialista en Facebooks Ads, explica qué aspectos deben tenerse en cuenta para crear una estrategia viable que convierta a los desconocidos en clientes potenciales o ventas. Además, su fundadora Gemma Giménez ofrece servicios de Social Media Manager, copywriting y consultorías estratégicas, para gestionar y ejecutar estas estrategias online.

¿Qué tener en cuenta para atraer a clientes potenciales a través de una estrategia publicitaria? Gemma Giménez, especialista en Facebook Ads, ha creado la marca 3G Social Media con el objetivo de ayudar a sus clientes a despegar y atraer prospectos de calidad a su negocio através de campañas publicitarias antes estudiadas con la mayor precisión posible. Para lograrlo, un factor muy importante es conocer cómo convertir a un usuario desconocido en un cliente potencial.

La prisa siempre es mala consejera, por lo que hay que dar muchos pasos y preparar a conciencia una estrategia acorde a los objetivos marcados por la empresa. El trabajo de 3G Social Media, especialista en Facebook Ads, o de publicidad no solo consiste en preparar unas segmentaciones concretas, un texto y una imagen para lanzar sin más, sino que va mucho más allá.

Algunos aspectos de tantos que hay que considerar y estudiar son los siguientes. Primero, realizar un análisis interno inicial de los productos o servicios que se van a promocionar, un análisis de la página web o landing (en el caso de que esté hecha para poder optimizarla y enfocarla a la conversión) y un análisis de gestión de las plataformas sociales.

Después de tener en cuenta lo mencionado anteriormente, el siguiente paso es analizar entre 5 a 10 competidores directos para tener datos suficientes que ayuden a tomar las mejores decisiones en la planificación y creación de la estrategia publicitaria. Por ejemplo, el análisis de la estrategia publicitaria de cada competidor, la estrategia propia de captación de clientes, la página web y la estructura de landing, etc.

Una vez tengamos todos estos datos, sería hora de planificar una estrategia acorde con el tipo de negocio del cliente y sus objetivos. Otro aspecto a tener en cuenta es que la estrategia y las campañas deben ir de la mano, coherentemente, para que ese posible prospecto pase por todas las fases del embudo de ventas y convertir así el mayor número de visitas a la landing, en clientes potenciales o leads. Después de tenerlo todo creado y puesto en marcha, la optimización es sumamente importante para reducir costes y obtener una rentabilidad positiva.

¿Quiénes son los clientes potenciales y por qué es importante conseguirlos? Los clientes potenciales, también llamados leads, son visitantes o nuevos usuarios que todavía no generan ingresos en la empresa, pero que podrían hacerlo en un futuro. Para que un usuario desconocido pueda convertirse en un cliente potencial, es fundamental que este haya mostrado interés por los productos o servicios del negocio.

Para las empresas, conseguir leads resulta indispensable para poder separar a los posibles consumidores de aquellos que no generarán beneficios o ingresos. Por esta razón, Gemma Giménez, fundadora de 3G Social Media, ofrece sus servicios como especialista en publicidad en Facebook e Instagram Ads y ayuda a las empresas a encontrar, atraer y gestionar a sus clientes potenciales.

Los leads permiten a cualquier negocio avanzar en sus estrategias de ventas, puesto que estos son más propensos a adquirir un producto o servicio. Conseguir clientes potenciales es una de tantas estrategias que 3G Social Media ha puesto en marcha en otras empresas con resultados más que óptimos, gracias a la experiencia y conocimientos en Facebook Ads, gestión de redes sociales y marketing digital de su creadora Gemma Giménez.

