Me Cambio de Coche es un marketplace compraventa vehículos que actúa de intermediario entre particulares

miércoles, 27 de octubre de 2021, 10:06 h (CET)

En los últimos años, el crecimiento de las tecnologías ha impulsado notablemente la aparición de nuevos negocios, sobre todo, aquellos vinculados al entorno digital. Muestra de ello es Me Cambio de Coche, el primer marketplace enfocado en proporcionar servicios de gestión a quienes desean vender o comprar un vehículo.

Esta empresa se ha posicionado en la industria por realizar transacciones seguras y transparentes que le permiten a cualquier persona adquirir el vehículo que necesita o vender el que ya tiene. José Cervero, CEO y cofundador de este marketplace para compraventa vehículos, y un equipo de especialistas con amplia experiencia en el sector trabajan como intermediarios entre el vendedor y el comprador con el objetivo de ahorrar tiempo y dinero y ayudar a los usuarios a evitar los engorrosos trámites.

La primera empresa de intermediación de venta de vehículos entre particulares en España Al igual que en una agencia inmobiliaria, pero enfocada en el sector de la automoción, los expertos de este marketplace trabajan como intermediarios asistiendo durante la compra de un vehículo a particulares. Dentro de sus servicios, también se encuentra la asistencia a quienes desean vender su vehículo, anunciándolo en la plataforma de Me Cambio de Coche totalmente gratis.

Además, la empresa se encarga de gestionar todo el papeleo referente a la compra del coche, con el objetivo de brindar el mejor servicio a cada uno de sus clientes. Cabe destacar que el marketplace solo realiza las gestiones a vehículos de particulares cuyo tiempo de uso no sea mayor de 5 años y que el recorrido del mismo no sobrepase los 100 mil kilómetros.

Beneficios de contar con la ayuda de Me Cambio de Coche La compra de un vehículo representa una inversión importante y un proceso en el que se llevan a cabo diferentes papeleos, incluso hay casos en los que se requiere financiar el coche y negociar otro vehículo como parte de pago. Sobre estas premisas, Me Cambio de Coche surge con la finalidad de simplificar todos estos pasos, haciendo que los profesionales de la empresa manejen el proceso sin necesidad de que el vendedor tenga que preocuparse.

De esta manera, tanto la persona que desea comprar un vehículo como el vendedor del mismo dejan los trámites en manos de una empresa experta y segura. Dentro de la plataforma, es posible encontrar vehículos de ocasión cuyos precios y detalles de venta son proporcionados por sus propios dueños. De igual forma, ofrece una garantía de 24 meses, realiza los envíos de los coches y casi todas las gestiones se hacen de manera online. Finalmente, esta empresa se ha posicionado en el mercado por ofrecer un servicio 100% confiable, con calidad garantizada y gran experiencia en el sector automotriz.

