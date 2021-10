Todas las mejores noticias gamers según Esportshispano.com Comunicae

miércoles, 27 de octubre de 2021, 11:34 h (CET) Desde hace tiempo, el mundo de internet y de los juegos ha evolucionado hasta tal punto que estar al tanto de todas las novedades que van sucediendo puede ser una tarea bastante difícil Es por eso que webs como Esportshispano hacen una increíble labor de información e investigación trayendonos de primera mano las últimas noticias y novedades del mundo Gamer

¿Qué es un gamer?

Un Gamer no es solo aquella persona que se dedica a jugary que vive la experiencia, sino más bien es aquel que conoce todos y cada uno de los detalles, controles de mando, trucos y habilidades del juego, estudia a fondo y comparte en las comunidades de jugadores apasionados y especialistas sus datos a fin de conseguir un conocimiento mejor.



Los Gamers con su habilidad, producen un conocimiento histórico increíble sobre todas y cada una de las peculiaridades de un juego. Quien es seguidor de un juego en los que se debe pasar misiones (como una historia), se entretiene y espera, persigue y prosigue las filtraciones de información de la próxima versión del juego.

Novedades de Fortnite

Todo el mundo conoce este fantástico juego donde 100 personas caen en una isla y deben de luchar entre sí hasta solo quedar uno, que ganará la Victoria magistral.

Al ser una comunidad tan grande, es de vital importancia estar al día de las actualizaciones, como pueden ser las novedades que se incluyan en los parches, nuevas ubicaciones donde conseguir objetos, mapas del mundo creativo mediante códigos para jugar a juegos diferentes, como pueden ser la versión del juego del calamar o de among us.

Todo esto lo trae de primera mano Esportshispano, junto con noticias de youtubers que jueguen a este juego, información sobre torneos o eventos especiales de fortnite.



Noticias sobre Minecraft

Hoy en día Minecraft está más vivo que nunca gracias a los Youtubers, Streamers y Creadores de contenido como Auronplay, Sara Biyin, Ibai Llanos, Cristinini, El Rubius o TheGreft. y otros muchos más,en la famosa serie TortillaLand.

TortillaLand consiste en un roleplay dentro de Minecraft dividido en varias islas, donde en cada isla habitan 10 youtubers, creando así misiones diarias entre ellos, competiciones o, lo más divertido de todo, troleos entre habitantes de cada isla.

El poder de Auronplay e Ibai Llanos

No es ningún secreto el éxito tan increíble que están teniendo tanto Ibai Llanos como Auronplay, tanto es así que Ibai ha sido nombrado mejor streamer del 2021 y Auron es el streamer más visto en Twitch a nivel mundial este 2021.

Últimas noticias sobre League of Legends

Desde Esportshispano traen todo lo nuevo en el apartado del LOL, mostrando el rango, actualizaciones y novedades de este gran juego con millones de adeptos.

Estar informado de los últimos torneos, de las competiciones europeas, de la Liga Orange o de la League Championship Series, es lo que se puede encontrar en Esportshispano.

GTA V, roleplay en estado puro

No es ninguna novedad el éxito que tuvo Marbella Vice este 2021 y la repercusión que tuvo en el mundo gamer, dando a conocer otras facetas de streamers y creadores de contenido.

Todo esto trajo que desde Rockstar Games se pusieran las pilas y mejoraran el juego.

GTA Trilogy: Remaster Editions

La trilogía ya está a la vuelta de la esquina, generando nuevos mapeados y gráficos mayormente potenciados para que GTA sea un mundo mejorado y disfrutemos de todo lo que puede proporcionar este juego.

