Las ventajas del asesoramiento de abogados de accidentes, por Gómez Maestre Advocats

miércoles, 27 de octubre de 2021, 10:01 h (CET)

Los accidentes irrumpen la normalidad y en algunos casos de lesiones o daños de bienes, pueden ser el resultado de la negligencia de un tercero. En ese momento, entra la participación crucial de los abogados de accidentes, los cuales son los adecuados para asesorar sobre los reclamos por daños y prejuicios. En este sentido, Gómez Maestre Advocats cuenta con varios abogados en Girona, especializados en indemnización de accidentes por negligencia.

Este es un despacho de abogados especializado en varios temas de familia, divorcios, herencias y patrimonios, demandas civiles, accidentes, entre otros.

¿Por qué pedir asesoramiento de abogados de accidentes y negligencias? Ante incidencias hay que saber diferenciar entre lo que es propiamente un accidente y cuando se convierte en una razón para indemnización.

Un accidente es todo suceso que provoca un daño, que por acción improvista, altera el orden natural de las cosas. Este no necesariamente debe tener a un culpable, ya que puede no existir una falta legal cometida por ninguna de las personas implicadas.

Para que exista indemnización debe cometerse una acción negligente demostrable de alguno de los implicados en el accidente. En este sentido, las negligencias pueden ocurrir en accidente de tránsito, malas prácticas médicas, accidentes laborales o violencia doméstica, entre otros casos.

Por esta diferenciación, es recomendable consultar con un abogado de accidentes y derecho civil con años de experiencia antes de firmar cualquier contrato de indemnización. Juristas como los de la firma Gómez Maestre Advocats se pueden encargar de analizar el accidente y guiar al cliente por todos los procedimientos y trámites necesarios para reclamar la compensación a la compañía de seguros o evitar un pago injustificado.

Asesoramiento completo de abogados de accidentes y negligencias en Girona Los abogados de accidentes de Gómez Maestre Advocats le ofrecen a sus clientes un asesoramiento completo, tanto judicial como extrajudicial, para reclamar la indemnización a una persona, una empresa o una administración, siempre que hayan causado algún daño o prejuicio por negligencia.

Para mayor seguridad y confianza en el trato profesional, los especialistas solo cobran cuando el cliente tiene la indemnización sin que se pidan honorarios previamente. Además de esto, ofrecen gratuitamente la primera consulta y están a la disposición en plataformas como WhatsApp, Skype, correo electrónico y por vía telefónica.

Gómez Maestre Advocats cuenta con más de 40 años de experiencia en el área. El despacho fue fundado en el año 1977 por la jurista María Antonia Gómez con el objetivo de ayudar en casos familiares. Desde el 2012, el equipo está dirigido por el abogado Aniol Geli Gómez, experto en derecho civil, laboral y administrativo, hijo de la fundadora. El despacho está constituido por un grupo de abogados de Girona, Banyoles y Figueres, con gran experiencia en diferentes áreas jurídicas dispuestos a asegurar éxito en los casos de sus clientes.

