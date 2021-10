El marketplace de cachimbas ShishaMarket prepara su expansión a Alemania Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de octubre de 2021

El marketplace para la compra y venta de productos de cachimbas entre particulares ShishaMarket prepara su expansión a Alemania, próximamente. De la mano de una de las marcas más reconocidas en el sector, la tienda online da este paso como el inicio para su funcionamiento a nivel mundial. El uso de cachimbas se hace cada vez más popular en la sociedad debido a que su consumo es menos perjudicial para la salud que el tabaco tradicional. Esto ha ocasionado que plataformas de venta online, como ShishaMarket, no solo crezcan progresivamente, sino que trabajen en ampliar sus alcances de forma continua, con el propósito de ser reconocidas internacionalmente.

El marketplace exclusivo para la compra y venta de cachimbas La opción de encontrar una gran variedad de productos y accesorios para cachimbas ha sido una de las principales razones por las que ShishaMarket lleva ganando popularidad desde sus inicios. En tan solo 3 meses, esta tienda ha llegado a alcanzar la cantidad de 20.000 usuarios y continúa creciendo aceleradamente. La variedad de opciones, calidad de los productos y funcionamiento óptimo de la aplicación son aspectos que han otorgado a este marketplace su fama.

El hecho de reunir diferentes alternativas en un mismo mercado online y dar a los consumidores la posibilidad de elegir las cachimbas y accesorios que mejor se adapten a sus necesidades y preferencias es otro de los atributos con los que cuenta esta aplicación. La innovación de ShishaMarket en el mercado de las cachimbas ha sido notable, es por ello que ahora los fundadores de la empresa se encuentran en pleno proceso de expansión, siendo Alemania su primer objetivo.

ShishaMarket, un negocio para particulares Otra de las cualidades de ShishaMarket es que, a diferencia de algunas plataformas similares, esta se centra en la compra y venta de cachimbas entre particulares. Esto quiere decir que una persona puede comprar o vender su cachimba a través de esta aplicación. También es posible encontrar, dentro de este mercado digital, accesorios como cazoletas, bases y consumibles, entre otros elementos que permiten a los usuarios ofrecer o adquirir todo lo necesario para el uso de estos aparatos.

De manera progresiva, ShishaMarket ha incorporado diferentes servicios con el propósito de facilitar el comercio de sus productos. Por ejemplo, la plataforma se encarga de la logística del envío y ofrece diversas opciones de pago 100% seguras que permiten a las personas realizar compras de forma transparente y confiable. Finalmente, con su expansión a Alemania, ShishaMarket amplía no solo su margen de ventas, sino también la popularidad del marketplace y el seguir siendo catalogada como una de las principales opciones en compra y venta de cachimbas en el territorio nacional y, en un futuro, internacional.

