El nuevo producto de ILOS Natural Luxury Cosmetics, el trifásico TOUT-EN-2

miércoles, 27 de octubre de 2021, 11:40 h (CET)

El maquillaje, la contaminación ambiental y el uso de mascarillas provoca que la limpieza facial se constituya como una rutina imprescindible en el día a día de todas las personas. El cuidado de la piel cobra cada día más protagonismo. Debido a la gran exposición a la que está sometido el rostro, esta zona se establece como una de las más importantes a proteger.

Con el objetivo de mantener el rostro en perfecto estado, ILOS Natural Luxury Cosmetics ha lanzado un nuevo producto, el TOUT-EN-2, un limpiador desmaquillante y antipolución que limpia el rostro en profundidad.

¿Qué propiedades tiene TOUT-EN-2? Este nuevo producto creado por la marca de cosmética de lujo permite eliminar el maquillaje completamente, así como las micropartículas generadas por la contaminación ambiental. Con un 98% de ingredientes de origen natural en su composición, el trifásico es capaz de restablecer la función barrera y detoxificar el rostro, protegiendo la piel de los agentes externos para conseguir una piel más sana y limpia. Este producto es ideal para todo tipo de pieles, no deja sensación grasa y no requiere aclarado. Además, la fórmula ha sido diseñada para que este producto sea adecuado también para las pieles más sensibles. Entre los ingredientes que incluye este producto destacan el hidro-extracto de oliva, el extracto de remolacha o el aceite de Zi Cao, así como diferentes limpiadores de origen natural.

El modo de empleo de TOUT-EN-2 es sencillo. La aplicación de este trifásico consiste en agitar el frasco del producto antes de su uso, consiguiendo de esta manera que los componentes se mezclen y se forme una solución homogénea. Posteriormente, se debe utilizar un disco de algodón que hay que impregnar y esparcir el producto en el rostro, escote y cuello.

Las ventajas del nuevo producto de ILOS Natural Luxury Cosmetics Entre los principales beneficios de este producto se encuentran el poder desmaquillante y limpiador y el efecto suavizante. Además, el trifásico TOUT-EN-2 ofrece la posibilidad de conseguir un rostro libre de agentes contaminantes, ya que permite eliminar metales pesados, tabaco o partículas de polución, consiguiendo así un rostro limpio, sano y cuidado.

Cabe resaltar que ILOS Natural Luxury Cosmetics cuenta con un packaging compuesto por elementos reciclables en todos sus productos. TOUT-EN-2 es el quinto producto de esta marca y, junto a los demás, evidencia el crecimiento y la expectación que está creando la marca dentro del mercado de cosmética de lujo.

