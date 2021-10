Regalar experiencias y viajes sorpresa con Flappin’ Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de octubre de 2021, 10:32 h (CET)

Tanto las obligaciones como los momentos de placer caen dentro de un esquema y una rutina. En ese sentido, la propuesta de la plataforma de viajes y ocio Flappin’ busca transformar la forma en la que las personas disfrutan de los viajes para que cada momento pueda ser más emocionante. En ese sentido, ofrecen una serie de paquetes de viajes sorpresa, en los que el o los pasajeros no conocerán ni el destino ni los alojamientos hasta dos días antes de partir. En el mundo actual todos los aspectos de la vida cotidiana tienden a estar cada vez más planificados.

La emoción de un viaje sorpresa por Europa Se trata de una experiencia completamente distinta al turismo tradicional, Flappin’ diseña y ofrece paquetes de viajes sorpresa de entre 3 y 6 días. Una vez que el viajero configura sus preferencias, la plataforma se ocupa de todo. Es importante destacar que se cuenta con varias opciones para que a nadie le toque visitar un destino que ya conoce.

Lo primero que hay que hacer es determinar para cuántas personas es el viaje sorpresa y escoger las fechas de salida y regreso. Existen 20 ciudades de destino posibles en cada paquete. Como hay la posibilidad de que ya se conozcan algunas, y no se quiera repetir, se pueden tachar entre 3 y 7 de ellas de la lista, dependiendo del paquete de viaje.

Dos días antes de partir, el usuario recibirá vía mail y WhatsApp los datos sobre el destino, los alojamientos y los horarios exactos de los vuelos. Flappin’ se ocupa hasta de ofrecer asistencia durante el viaje a través de WhatsApp. En cuanto a los alojamientos, el paquete estándar incluye habitaciones de hotel o apartamentos que tienen, de mínima, una calificación de 8 puntos en Booking. El viaje se puede abaratar escogiendo la opción de residir en hostales o bien mejorar, con distintas posibilidades, aportando una cantidad extra de dinero para alojarse en hoteles cinco estrellas y apartamentos enteros.

España, viajes sorpresa para todos los gustos Otra posibilidad que ofrece Flappin’, la plataforma que busca romper con la rutina, es la de realizar un viaje sorpresa por el territorio nacional. Aquí también hay 20 destinos posibles. Los vuelos, en todos los casos, son directos y los usuarios pueden escoger entre distintas opciones por si necesitan facturar equipaje, contratar un seguro o prefieren tener el desayuno incluido durante el viaje.

Las opciones de la aventura son tan variadas como los múltiples paisajes que ofrece España. Quizás toque visitar una de las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, o algún sitio paradisíaco en las Canarias. Como es imaginable, los destinos varían a partir del aeropuerto de origen de los usuarios.

Descubrir Italia en un destino sorpresa Realizar un viaje sorpresa en el territorio italiano es una de las opciones más recomendadas. Con más de 10 posibles destinos, entre los que destacan Roma, Venecia o Florencia, esta experiencia garantiza vuelos directos de ida y vuelta con horarios totalmente cómodos que permitan exprimir el viaje al máximo. La oferta de alojamientos en este país dispone de más de 1000 hoteles y apartamentos totalmente excepcionales y bien valorados en plataformas como Booking. Los viajes al país por excelencia de la pizza y la pasta incluyen vuelo y hotel a partir de un módico precio de 149,00€.

Los viajes sorpresa que propone la plataforma Flappin’ son una forma distinta de viajar, una experiencia diseñada para disfrutar del momento y dejar la rutina de lado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.