Haverland presenta los mejores emisores térmicos para luchar contra el frío Comunicae

miércoles, 27 de octubre de 2021, 09:02 h (CET) Los emisores térmicos están construidos con un cuerpo de aluminio inyectado, capaces de conservar el calor durante mucho más tiempo que los demás sistemas de calefacción eléctrica convencionales. Necesitan un 30% menos de energía, lo que supone un ahorro para el consumidor. Se pueden programar previamente gracias a su termostato. No consume ningún combustible por lo que es respetuoso con el medio ambiente Con la llegada del invierno, se produce una bajada de temperaturas cobrando especial relevancia los radiadores, a la hora de equipar los hogares. Es importante implementar tecnologías que permitan una alta eficiencia energética, reduciendo el impacto en el medio ambiente y consiguiendo obtener un aire limpio de impurezas y virus.

Bajo estas premisas, Haverland presenta su gama de emisores térmicos 2021/2022.

En primer lugar, destaca el nuevo emisor térmico ecoeficiente autoprogramable OTTiMO. Este radiador está fabricado con la innovadora tecnología “Liquid Stone®”. “Liquid Stone®”, combinada con el cronotermostato inteligente PID, permite obtener una mayor acumulación de energía obteniendo una distribución calorífica 100 % uniforme.

Gracias al sensor de presencia, el emisor “estará observando hábitos diarios y repitiéndolos durante toda la semana”.

En el catálogo, se encuentran otras gamas de “autoaprendizaje” como los modelos Wi e Iris, con autoprogramación continua, batería de litio de larga duración y limitador térmico de seguridad. Además, su conectividad “wireless” permite al usuario tener el control total de sus emisores, saber su consumo energético diario, mensual y anual desde cualquier lugar del mundo en tiempo real.

Por otra parte, los emisores Simply cuentan con conectividad Bluetooth. Otra gama con conectividad Bluetooth®, son los emisores RCW+, con programación 24h/7d y con un diseño de elementos curvos “doble ola”. Su funcionamiento puede ser manual o automático y cuenta con las funciones confort, anti-hielo, usuario y economía.

Por último, dentro de la tecnología Bluetooth®, el emisor térmico RCO permite programar el radiador con el smartphone cómodamente desde el sofá.

Otra gama muy demandada, son los modelos inteligentes RCTT Connect WiFi, que permiten un control total desde cualquier lugar sin necesidad de dispositivos “pasarela”. Incluyen geoposicionamiento, configurable desde el móvil, conectándose el radiador cuando el usuario está cerca de casa y desconectando a medida que se aleja.

En lo que respecta a los modelos TTC Inerzia Connect WiFi y RCTTS Inerzia. El primero cuenta con un sistema de emparejamiento WiFi, con el que podrás controlar el aparato desde cualquier dispositivo móvil, desde cualquier lugar del mundo. Ambos productos cuentan con piedra natural 100% esteatita, por lo que tendrás una mayor inercia térmica que los emisores cerámicos tradicionales. Ambas cuentan con la función “control de consumo”. Son compatibles con Google Assistant y Amazon Alexa.

Entre los emisores térmicos convencionales, destacan los modelos TT PLUS, que integran la función control de consumo. La gama RCBL, ideales para espacios reducidos gracias a sus 38 cm de alto y la función control de consumo. El nuevo RCES, definido con tres palabras: ahorro, potencia y control gracias al diseño minimalista y equipado con la tecnología del siglo XXI. La gama COMPACT, con máxima velocidad de calentamiento, programación 24h/7d, 3 modos; confort, economía y anti-hielo, calefacción limpia y ecológica y modo manual y automático.

Todos ellos cuentan con limitador térmico de seguridad y cronotermostato de precisión +/- 0,2 ºC.

Por último, hay que destacar el racionalizador de potencia GP6 CPL, que controla la energía eléctrica consumida en la vivienda sin necesidad de aumentar la potencia contratada.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.