Los puntos de recarga para vehículos eléctricos en parking comunitario de Enchufamos Tu Coche

miércoles, 27 de octubre de 2021, 09:17 h (CET)

En España, coches eléctricos se establecen como la tendenciadel momento. A pesar de su creciente popularidad, muchos de los aficionados de esta innovadora tecnología se encuentran con la problemática de que, para poder cargar de energía el coche, tiene que dirigirse a sitios lejanos de sus comunidades.

Para resolver este inconveniente, empresas como Prime Energy, Colaborador Oficial de Iberdrola, lanza al mercado Enchufamos Tu Coche, un servicio de puntos de recarga para vehículos eléctricos en parking comunitario y en el hogar.

Enchufamos Tu Coche apuesta por la movilidad sostenible La movilidad sostenible es el tema del momento en muchos países de Europa y en España se está convirtiendo en una fuerza que está ganando cada vez mayor espacio. Empresas como Prime Energy, en su compromiso por contribuir por un futuro más amigable con el medioambiente, fomentan el uso de vehículos eléctricos e híbridos enchufables y ofrecen soluciones para un mejor aprovechamiento de esta tecnología mecánica.

La compañía ha lanzado al mercado un servicio de instalación de puntos de recarga eléctrica en domicilios y parkings comunitarios que facilita la vida a los conductores al no tener que salir de casa o recorrer amplias distancias para recargar un coche eléctrico.

Enchufamos Tu Coche ofrece dos modelos de cargadores eléctricos que se pueden elegir según la necesidad del cliente. El primero es el Pulsar Plus, un dispositivo pequeño de 22kW de potencia que permite controlar y programar desde el móvil las horas más adecuadas para realizar la recarga. El segundo cargador es Commander, un equipo que incluye una pantalla táctil de 7 pulgadas y conectores con Wifi y Bluetooth que permiten controlar todos los detalles del punto de recarga en cualquier lugar.

Ambos sistemas se pueden gestionar descargando la App Smart Mobility de Iberdrola. Se trata de una plataforma gratuita y disponible para dispositivos móviles Android y iOS, en la cual se puede conocer el estado de la carga del vehículo en tiempo real, programar las horas de recarga y revisar las estadísticas de energía consumida.

Para asegurarse de que el punto de recarga funcione de manera eficiente, el equipo de profesionales de Enchufamos Tu Coche realiza un estudio previo y personalizado del parking o del hogar y determina si el entorno es óptimo y seguro para los conectores. Una vez comprobada la factibilidad del servicio, los expertos llevan a cabo todos los trámites burocráticos de instalación para que el cliente no tenga que preocuparse por nada.

Sólida experiencia en el sector Prime Energy tiene más de 10 años de experiencia en el sector energético en España. La empresa es especialista en instalaciones fotovoltaicas y de aerotermia, puntos de recarga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Realiza servicios de consultoría y auditoría energética a particulares y empresas y es Colaboradora Oficial de Iberdrola, grupo empresarial dedicado a la producción y comercialización de energía, lo que avala la calidad de sus trabajos.

