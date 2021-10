Hoy me ha pasado algo que me ha dejado indignado: “He ido a vaciar dos papeleras al contenedor que tengo al lado de mi negocio. Y al levantar la tapa, he visto un triciclo con un manillar en el extremo de un brazo detrás de ella para que una persona mayor pueda empujarla. He tirado la basura y me he metido dentro del contenedor con la intención de recuperarla.





Una vez sumergido en el mar de desperdicios, conteniendo la respiración y con basura hasta las orejas, he nadado hasta el juguete. Lo he cogido y lo he sacado fuera del océano de basura. Y al examinarla, me he dado cuenta de que estaba en perfectas condiciones. Un poco sucia, eso sí, pero funcionaba perfectamente. Y me he dicho:” La podían haber dejado fuera del contenedor para que algún niño la pudiera aprovechar. Y por otra parte, a pesar de la crisis, todavía hay cierto grado de opulencia”.





Entonces, me la he llevado a mi trabajo, la he limpiado un poco y le puse un cartelito que decía:•”Si la quiere, para usted”. La puse en el escalón de la entrada y en poco rato, desapareció. Después me quité las hojas de lechuga de mis orejas, los tomates de mi pelo, las sardinas de mi frente, los trozos de pollo pegado en mi indumentaria y me duché”. En fin, oiga, que no tenemos remedio.