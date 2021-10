No entiende de sectarismo Juan García, Cáceres Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 27 de octubre de 2021, 10:34 h (CET)

El Papa Francisco, en la carta con motivo del bicentenario de la independencia de México, hablaba en un contexto más complejo del que algunos han interpretado. En ese país hubo persecución a los cristianos, y ese laicismo agresivo ha estado vigente hasta hace muy pocos años. Cuando lo visitó San Juan Pablo II por primera vez, en 1979, seguía siendo ilegal vestir en público con sotana, incluida la blanca del obispo de Roma.



De ahí los esfuerzos de los últimos Papas para que México se reconcilie con su historia. El camino es claro: la Virgen de Guadalupe, que más que representar, encarna el mestizaje entre la Madre Patria, de la que proviene esta advocación mariana, y los pueblos autóctonos. Ese es el estilo mariano, tan alejado de los sectarismos ideológicos del signo que sea.

