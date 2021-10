La férrea fe en la ciencia Venancio Rodríguez Sanz Lectores

miércoles, 27 de octubre de 2021, 10:31 h (CET) Cuentan la peregrina idea de que la escritura venía de los dioses, o al menos eso decían los indocumentados. Dicen que Inanna, diosa sumaria del amor, la belleza, el sexo, el deseo, la fertilidad, la guerra, el combate y el poder político, le robó la escritura al dios Enki cuando estaba borracho y se la dio a la humanidad. Los griegos pensaban que Prometeo se la había dado a la humanidad como un regalo. Los egipcios, que era un beneficio de Tot, el dios del Conocimiento. Mas, los semitas especulaban con la idea de que "en el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios”.

¡Puf! Menos mal que los sesudos eruditos hace tiempo dejaron de creer en la insólita teoría de que la escritura es un regalo divino. Ahora conjeturan que fue una herramienta desarrollada por los sumerios por una razón muy clara: para no contar con los dedos... Se augura que la Sumeria era la primera y más antigua civilización, muchos de los avances de los que disfrutamos hoy en día casi se adivina que son debidos a ellos. Como son: posiblemente fueron pioneros de la escritura, se cree que dominaban las artes astronómicas, Se huelen que fueron los primeros en consumir cerveza, se presiente que eran amantes de la música, se sospecha que eran unos matemáticos brillantes, plasmaron en escritura operaciones como multiplicación, división y problemas geométricos, se barrunta que inventaron la rueda, se presagia que fueron los primeros en crear normas escritas. La verdad es que teniendo a los eruditos ¿para qué necesitamos la fe?

