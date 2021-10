La vocación cristiana es la santidad Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

miércoles, 27 de octubre de 2021, 10:26 h (CET) Se ha convocado por el Papa Francisco un Sínodo de los Obispos. No pretendo con este escrito criticar al Papa, nada de eso, pero se me ocurren ideas sencillas que pueden ayudarnos a vivir nuestra vocación cristiana. Cristo, siendo Dios se hizo Hombre, unió a su Naturaleza Divina la naturaleza humana, formando así una Persona Divina, Dios y Hombre verdadero como decimos en el credo- Y nació, siendo Hijo Único de Dios Padre, para redimirnos del pecado, para lo cual y cumpliendo la Voluntad del Padre, tuvo que padecer su terrible pasión y muerte, para resucitar glorioso, el pecado y la muerte habían sido vencidos.

Los que hemos sido bautizados en la Iglesia Católica, participamos de esa Vida Divina y nos hace hijos adoptivos de Dios. Y para alimentar esa Vida Divina en nuestras almas, como prueba de su infinito Amor por el hombre, instituyó la Divina Eucaristía, la cual es nuestra Vida y la Vida de la Iglesia. Y la Divina Eucaristía es el Todo, allí está la Santísima Trinidad, se aprende más a los pies del sagrario que en muchos libros, por que esa Vida Divina infunde en nuestras almas una ciencia infusa, y así sin haber estudiado teología, tenemos un conocimiento luminoso de lo Sagrado.

Y no olvidemos que si somos hijos de Dios todos somos hermanos. No pretendo dar lecciones, solamente indicar unas breves iniciativas que nos pueden ayudar. Pero como somos pecadores, si pecamos El nos dejó el remedio, el Sacramento de la Penitencia mediante el cual volvemos a participar de la Vida Divina. Y tengamos en cuenta que sin oración, que es hablar con Dios, no podremos cumplir nuestra vocación. Pero tenemos la mejor de las Madres, la Santísima Virgen y Ella con toda la seguridad, velará por nosotros para que no nos extraviemos. Dios da su Gracia a los sencillos y rechaza a los soberbios.

