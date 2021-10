Pero no lo han perdido todo si… Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

miércoles, 27 de octubre de 2021, 10:24 h (CET) Las personas de La Palma afectadas por el volcán necesitan, por supuesto, todas las ayudas necesarias para salir adelante. Todos los esfuerzos que se hagan serán pocos. Pero perder todo es perder a quien más se quiere, perder todo es perder las relaciones, las razones, el soporte, la compañía que nos permite seguir adelante cuando llegan las desgracias.



Eso lo saben bien los que atraviesan una enfermedad dura, los que pierden a un ser querido. Muchas familias en La Palma han perdido muchas cosas, cosas importantes, pero no lo han perdido todo si tienen la ayuda, la compañía, las razones, los afectos para recomenzar. Ahí estamos todos nosotros.

