Las superofertas de octubre en Toyota de la mano de Quiero Comprar un Coche

miércoles, 27 de octubre de 2021, 08:34 h (CET)

Vender coches a través de internet es una práctica que está creciendo en España. Hoy en día, Quiero Comprar un Coche es un portal de venta de vehículos nuevos, km0 y seminuevos, mediante una extensa red de concesionarios oficiales en Madrid.

En estas fechas, además, la compañía dispone de superofertas octubre en Toyota, tanto en pedidos a fábrica como en unidades en stock. Los interesados en adquirir un coche, podrán encontrar a su disposición un abanico de más de 600 vehículos nuevos km0 y seminuevos donde manejan diversas marcas reconocidas como Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Mazda, Toyota, Peugeot, Nissan, SsangYong y Opel, en diferentes tipos de vehículo como lo son las Berlina, Cabrio, Familiar, Monovolumen, Sedan, Suv 4×2, Todoterreno 4×4, Utilitario, VH Comercial, Coupé y Pick Up. Todos estos coches se pueden encontrar en más de 150 concesionarios oficiales repartidos por toda España, de las marcas automotrices más punteras.

Por otra parte, todos los vehículos se adquieren y se entregan en los concesionarios aliados, siguiendo todos los estándares de calidad y atención exigidos por las marcas que representan. Respetan el coste que se encargan de gestionar con cada uno de los clientes, garantizando así que obtengan el coche que quieren en el menor tiempo posible y al mejor precio del mercado.

Descuentos de octubre para coches de la marca Toyota La compañía ha dispuesto para este mes una súper oferta con el fin de que los interesados puedan comprar su vehículo marca Toyota, en específico para los modelos Corolla Touring 180h Hybrid, el Corolla TS 180h Style, C-HR GR Sport y el RAV4 plug-in. Además, la empresa ofrece súper descuentos en financiación de hasta 3.500 euros, también brinda por financiar una garantía ampliada por 1 año adicional a lo que ofrece el fabricante. Además de las cuatro primeras revisiones de mantenimiento e incluso el seguro del primer año, aunque esta solo aplica para un determinado modo de compra denominado Toyota Easy.

Atención personalizada a la hora de comprar un coche Con más de 15 años de experiencia en el mundo del automóvil, Quiero Comprar un Coche está formado para atender de una manera personalizada a cada uno de los clientes, ofreciendo no solo el mejor precio, sino también una excelente asesoría telefónica que atenderá cualquiera de las consultas durante todo el proceso de compra.

Lo único que debe hacer el cliente es contactar a través del portal web o acercarse al concesionario colaborador en Ajalvir, Madrid, pero además tendrá la oportunidad de realizar a distancia todos los trámites cuando sea necesario.

Además de la venta de automóviles, Quiero Comprar un Coche pone a disposición de sus clientes un amplio portafolio de servicios para su coche, como la instalación y homologación de enganches de remolque, tintado y sustitución de lunas, diseño y rotulación de vehículos, financiación a medida y presupuesto de seguro automotriz.

