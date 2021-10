Médico de familia "Si queremos que el sistema sanitario sea viable, tenemos que hacer reformas; no se puede hacer siempre lo mismo. La era digital nos da una oportunidad magnífica" José Luis Heras Celemín

miércoles, 27 de octubre de 2021, 08:55 h (CET) Festejar a una mujer, médico de familia. Merece la pena. Aunque esté en Ciudadanos, o por eso. Fue el motivo que animó para ir a aprender en el Foro Salud. Con Verónica Casado, consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León. No estuvieron los que podrían, incluso deberían, haber ido: el Presidente de su comunidad autónoma, Fernández Mañueco, que la nombró Consejera, y Arrimadas, mandamás de su formación política. Tampoco estaban los cargos y cargas en el Ministerio de Sanidad, los ‘presuntos’ que anidan en el PSOE que gobierna España ni los que hacen lo propio en un PP que comparte gobierno de coalición en la autonomía castellano-leonesa. Presentaba el vicepresidente de la Junta CyL y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior Francisco Igea.

Es un trabajo inútil presentar a Verónica, comenzó Igea: Amiga. No es consejera, sólo, por ser el mejor médico del mundo (Reconocida en 2018 por la World Organizatión of Family Doctors). Es médico de familia con tres cosas importantes: empatía, inteligencia y resistencia a prueba de bombas. La política es subir un puerto en bicicleta y seguir pedaleando. Verónica guardará recuerdos, pero hay uno especial: Cuando leyó los nombres de los sanitarios muertos en la pandemia, se rompió y lloró. “Tengo que volver”, decidió. No es que se rompa, su obligación es recordar a los muertos. Quienes estamos en política sabemos que este oficio es para seguir la vida con los demás. Suerte de tenerla en la trinchera cuando hay tiros. Es una de las mejores personas que conozco. Verónica Casado. Auge y caída. Base para el PSOE en algún caso y excusa para el PP en otros ¿Cómo se encuentra?, empezó la entrevista. Respuesta: “Estupendamente. Me tengo que reponer. Estoy sorprendida por las críticas de los que no escuchan a los profesionales sanitarios”.

Después, el toma y daca ante atriles, con preguntas y respuestas: ¿Hay intereses negativos contra usted, o un riesgo de que Fernández Mañueco convoque elecciones? Respuesta: “Bastante tengo con la Sanidad”. Ampliado con el parecer pedido a Igea: ¿Ciudadanos va a obligar a adelantar las elecciones? Respuesta: Los ciudadanos ven que el gobierno de coalición PP-C’s funciona. Sé que (Mañueco) no lo va a hacer. En Castilla y León, la palabra se mantiene. Los gobiernos en coalición deben ser leales. Hay que dar tranquilidad. ¿Fortaleza del sistema Sanitario? Respuesta: Hemos conseguido bajar la letalidad un 90 %. Hay una muy buena arquitectura sanitaria. Ha mejorado la esperanza de vida. Hay profesionales competentes. Y tres cosas importantes en nuestra sanidad: Sistema MIR, Trasplantes y Atención Primaria. La Covid es un rinoceronte gris, pero hay otros: Soledad, necesidad de profesionales, una atención Primaria fragilizada. La salud no depende sólo del sistema sanitario. En cinco años se jubilarán 1.030 médicos y sólo serán 650 para sustituirlos.

¿Retos y oportunidades? Respuesta: Consenso social. Tenemos retos de financiación, planificación y necesidad de ayuda del ministerio de Sanidad para tener más plazas. Si queremos que el sistema sea viable, sostenible y seguro, tenemos que hacer reformas de calado. Y revisar la Ley de Sanidad, que tiene 35 años. Superar la provisionalidad laboral. Relanzar la Atención Primaria urbana. Y reorganizar la Atención Primaria.

¿Cómo mantener a los profesionales tras la pandemia? Respuesta: Casi ninguno se va a quedar fuera en Castilla y León.

¿Con 35 casos delta plus Covid, teme una nueva ola? Respuesta: Espero que no, aunque los datos son preocupantes.

¿Nota falta de apoyo del Ministerio de Sanidad a lo que usted representa? Respuesta: No. Hay algunas discrepancias, pero somos peleones. El Consejo Interterritorial nos ha enseñado que yendo todos juntos las cosas van mejor.

Después, mano abierta del entrevistador. Respondido con el magisterio impulsivo, a veces repetitivo de la consejera: Actualizar la ley General de Sanidad. El Sistema sanitario no es responsable de mi salud; soy yo quien debe cuidarse, el que debe saber qué debe hacer para cuidarse. Prevención, previsión y diagnóstico, Si queremos que el sistema sanitario sea viable, tenemos que hacer reformas; no se puede hacer siempre lo mismo. La era digital nos da una oportunidad magnífica.

Necesitamos una Ley de Sanidad Pública y una Ley de Pandemias; sino tendremos que pedir opinión a los Tribunales Superiores de Justicia, como hasta ahora. Podría ser bueno fijar un modelo sanitario. Me gustaría mucho un Pacto Nacional por la Sanidad, porque la sanidad es un patrimonio nuestro que debemos proteger entre todos.

Para acabar, unas frases de Amin Maalouf: Mi convicción profunda es que el futuro no está escrito. Será lo que nosotros hagamos de él. Para el ser humano, el destino es como el viento para el velero. El que está al timón, no puede elegir de donde sopla el viento, ni con qué fuerza. Pero sí puede orientar la vela. Lo que queremos es orientar la vela hacia la salud. Al final, repaso a la lista de asistentes. Presente el portavoz por C's en el Congreso de los Diputados Edmundo Bal. Sólo. Ausencias notables, todas: PSOE, PP, Vox, UP... Y, el Ministerio de Sanidad.

