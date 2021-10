La Magia del Señor Walt es el musical de año y se pueden conseguir las entradas en Entradas Total Emprendedores de Hoy

En múltiples ocasiones, la dificultad de encontrar entradas para las obras y espectáculos deseados impide poder ir al teatro en familia o con los amigos. Con el objetivo de resolver ese problema, Entradas Total se constituye como una página web de venta de entradas para obras de teatro, festivales, parques temáticos o conciertos, entre otros.

En esta plataforma se pone a disposición de los usuarios producciones y eventos liderados por actores, productores y músicos reconocidos en España que hacen de cada show un momento de entretenimiento único. Todos los interesados pueden encontrar las próximas entradas a las obras de teatro y conciertos que están a la venta. Actualmente, toda la atención se la lleva el musical ‘La Magia del señor Walt’, que llega a los auditorios de Extremadura para emocionar tanto a niños como a adultos.

Musical tanto para niños como adultos La Magia del señor Walt es un musical adecuado a todos los miembros de la familia donde se rinde un sentido homenaje al cineasta Walt Disney. En esta obra, quien cuenta la historia es su propio hermano, el desconocido Roy Disney. Marina Damer y Carlos Ambros, actores y cantantes son los encargados de poner voz a este singular musical, que reúne en un medley diferentes piezas de las mejores bandas sonoras del genio de la magia. La producción se ambientará en una temática del Hollywood de los años 70, donde el espectador podrá sentirse como un invitado al visitar el primer estudio Disney. En ese sentido, será Roy el personaje que explicará cómo se fundó la factoría más famosa del cine, donde el espectador hará un viaje mágico por todas las filmografías, haciendo paradas en momentos o películas que marcaron una época.

Esta obra musical, dirigida tanto a adultos como jóvenes o niños, ya ha conseguido un SOLD OUT en todas las fechas programadas.

El musical del año de la mano de Marty Orión El creador y director de esta maravillosa obra es el cantante latino americano de origen español Marty Orión. Este artista es poco conocido en España y se ha centrado en el país bajo la productora MY Producciones Ibérica para la producción de sus grandes musicales. Orión es el encargado de representar y encarnar el papel de Roy Disney, que aparece de manera digital en la producción del musical. La magia del señor Walt es un musical que incluye todos los ingredientes y elementos para convertirse en el musical familiar del año. Este musical estará de gira por toda España y su próxima fecha es en Albacete el día 3 de diciembre en el Auditorio, día 19 de diciembre en Llíria (Valencia) en el Teatre Banda Primitiva y el 26 de diciembre en Teatro Circo de Cartagena.

