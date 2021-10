Suministros Tomás Beltrán dispone de guantes de seguridad para cualquier trabajo Emprendedores de Hoy

martes, 26 de octubre de 2021, 12:00 h (CET)

A la hora de realizar trabajos que expongan las manos a posibles heridas, quemaduras, cortes, fricción, etc., el uso de guantes de seguridad es algo que no puede faltar. Emplear esta prenda permite que se puedan realizar mejor las tareas y con una mayor desenvoltura.

En Suministros Tomás Beltrán, hay disponible una gran variedad de modelos y tipos de guantes de seguridad. Esta empresa cuenta con 50 años de experiencia en la industria y proporciona toda clase de materiales industriales para diferentes sectores.

Tipos y usos de los guantes de seguridad Las extremidades superiores son las que están más expuestas a diferentes peligros laborales, ya sean mecánicos, térmicos, eléctricos, biológicos, químicos, etc. Por lo general, suelen ser las más afectadas a la hora de sufrir un accidente. A causa de los riesgos a los que se someten estas partes del cuerpo, el trabajador deberá hacer uso de unos guantes de seguridad específicos. Las tipologías son varias y están establecidas mediante números indicadores, según el nivel de prestación o de peligrosidad del trabajo en concreto.

Un ejemplo de ello son los guantes para riesgos mecánicos, que cuentan con 4 niveles de peligrosidad, o los guantes para riesgos térmicos, que son capaces de proteger ante calor de contacto, llamas, calor convectivo, calor radiante o metal fundido, entre otros. Dicho esto, contar con guantes de seguridad es de extrema importancia para garantizar, no solo la integridad de las extremidades del trabajador, sino incluso de la vida de este.

Guantes de seguridad para cualquier tipo de trabajo Suministros Tomás Beltrán ofrece una gama bastante amplia de guantes de trabajo. Esto se puede comprobar ingresando a la página web oficial de la empresa y seleccionando la opción de guantes entre sus productos o buscando directamente en la barra de búsqueda del sitio. Una vez dentro de esta sección, se pueden ver los distintos tipos de guantes disponibles, tales como los guantes de vinilo, los de nitrilo, los de látex, los anticortes, los antivibración, los aislantes (para alta tensión), los de seguridad de piel de vacuno (para trabajos que requieren un uso más prolongado y directo de las manos) y muchos más.

Si el trabajo consiste en exponer las manos a peligros, en Suministros Tomás Beltrán es posible encontrar los guantes de seguridad precisos para que la labor a realizar no represente ningún riesgo para estas extremidades. Solo basta con acceder a su web y completar allí la compra online.

