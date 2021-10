Cadenza Electric, un almacén de material eléctrico Schneider con precios competitivos Emprendedores de Hoy

martes, 26 de octubre de 2021, 09:37 h (CET)

La demanda en la compra de artículos eléctricos a través de internet sigue incrementándose de forma acelerada. Ante este contexto, la tienda Cadenza Electric es responsable de distribuir más de 18.000 materiales eléctricos de la marca Schneider Electric y ha dispuesto un amplio catálogo con más de 17.000 referencias, dirigido tanto a empresas como a particulares.

La firma trabaja con las mejores marcas del sector al precio más competitivo de internet, permitiendo que los clientes tengan a su alcance un almacén de material eléctrico Schneider, con la posibilidad de escoger no solo un elemento, sino varios con un coste moderado.

Venta de materiales eléctricos al por mayor Cadenza Electric es líder en la venta de artículos eléctricos al por mayor, tanto dentro de España como en el exterior, dando una respuesta efectiva a la alta demanda de estos productos.

En la tienda, se pueden encontrar todo tipo de materiales para proyectos de mantenimiento eléctrico, así como artículos a nivel de software de líneas industriales, fabricación y programación de maquinaria industrial, controles de accesos, montaje y cableado de armarios eléctricos de maniobra, distribución, control de variadores y visión artificial, entre otros. Todos estos están dispuestos en la página web para empresas y clientes particulares que requieran comprar productos.

Por otro lado, la compañía destaca por su asesoría personalizada, que se constituye como una ventaja para los clientes al momento de buscar, comparar y comprar el producto que en tiendas de la competencia no ofrecen a través de los medios digitales más recurrentes, como internet.

La nueva campaña de Cadenza Electric: “Si no lo encuentras, ellos te lo buscan” Bajo el título “Si no lo encuentras, ellos te lo buscan”, la nueva campaña de la firma tiene como objetivo darse a conocer en la web. Según expertos en el área, muchos proveedores no cuentan con un servicio optimizado para buscar y comprar estos artefactos, lo que hace que las empresas y los clientes terminen perdiendo tiempo y dinero.

Por este motivo, Cadenza Electric ha dispuesto un e-mail de contacto en su página web, donde todos los usuarios podrán sugerir los productos que no encuentren y de inmediato, como tienda mayorista, se llevará a cabo la búsqueda de esa pieza en los diferentes portales de proveedores y se enviará a casa del cliente, contribuyendo a una total comodidad.

Con más de 20 años de experiencia en el sector, Cadenza Electric se constituye como una de las mejores en el mercado gracias a la satisfacción plena de cada uno de sus clientes, siendo la calidad y la rapidez lo más importante.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.