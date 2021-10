ZTE duplica sus beneficios en los nueve primeros meses de 2021 hasta los 788 millones de euros

La multinacional consiguió unos ingresos operativos que alcanzaron los 11.293 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 13,1%. El beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios superó los 788 millones de euros, un aumento del 115,8% con respecto al año anterior ZTE, uno de los principales proveedores internacionales de soluciones tecnológicas y líder en desarrollo 5G, acaba de dar a conocer sus resultados financieros de los primeros nueve meses de 2021. En este periodo, los ingresos operativos alcanzaron los 11.293 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 13,1%.

El beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios superó los 788 millones de euros, un aumento del 115,8%, mientras que el beneficio neto correspondiente a partidas extraordinarias atribuibles a los titulares de acciones ordinarias de la empresa ascendió a 449 millones, lo que representa un aumento interanual del 130,9%. Las ganancias básicas por acción fueron de 0,17 euros.

En el tercer trimestre, los ingresos operativos de ZTE alcanzaron los 4.142 millones de euros, la mejor cifra en un trimestre de los últimos tres años, lo que representa un crecimiento interanual del 14,2% y un intertrimestral del 14,6%. De julio a septiembre, el resultado de la red de operadores de la compañía aumentó aproximadamente un 25%, y el beneficio neto atribuible a los poseedores de acciones ordinarias de la empresa alcanzó los 237 millones de euros, un 107,6% más que el año anterior.

El beneficio neto después de partidas extraordinarias atribuibles a los accionistas ordinarios de la sociedad cotizada durante el tercer trimestre ascendió a 165 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 125,4%.

ZTE se ha comprometido en optimizar constantemente su estructura de costes, y su margen de beneficio bruto logra una mejora constante desde hace varios años. Para el periodo de nueve meses, que finalizó el pasado 30 de septiembre, el margen de beneficio bruto de ZTE aumentó 4,7 puntos porcentuales hasta el 36.8%. De julio a septiembre de 2021, el margen de beneficio bruto de la empresa alcanzó el 38%.

Durante los primeros nueve meses de 2021, la compañía fortaleció su gestión de flujo de efectivo, que creció un 188,7% interanual hasta los 1.504 millones de euros, lo que significa un nuevo récord.

En este periodo, además, ZTE realizo nuevamente una alta inversión en I+D para mejorar sus principales ventajas competitivas y aumentar las cuotas de mercado. Durante los primeros nueve meses de 2021, la inversión en I+D alcanzó los 1.908 millones de euros, un 16,9% de los ingresos totales obtenidos en estos meses.

Trabajando mano a mano con gobiernos, clientes y socios de la industria

Durante los tres primeros trimestres de 2021, ZTE ha mantenido su compromiso de convertirse en un auténtico “motor de la economía digital”. Para aprovechar las oportunidades de transformación digital, la empresa se ha implicado a fondo en la construcción a gran escala de redes 5G, al tiempo que ha optimizado sus productos para los mercados internacionales y sus principales escenarios. ZTE se ha centrado en las innovaciones para ampliar continuamente su negocio gubernamental y empresarial, el negocio de consumo y nuevos negocios, como la electrónica del automóvil.

En cuanto a la red de operadores, ZTE, se ha dedicado a transformarse de un simple proveedor a un proveedor principal, al tiempo que ha mejorado continuamente sus capacidades de innovación de productos, I+D y eficiencia de entrega. En la adquisición centralizada a gran escala de los operadores durante la segunda mitad de 2021, ZTE hizo grandes progresos en productos clave como routers de gama alta, conmutadores de gama alta, servidores y dispositivos de almacenamiento. Mientras tanto, la cuota de mercado de productos clave como la tecnología inalámbrica 5G, las redes centrales y las redes de transporte siguió en aumento. Con oportunidades de mercado como la reconstrucción y modernización del 4G, la construcción de la infraestructura 5G, la transformación basada en la fibra de las redes fijas, la actualización de la red de transporte y la mejora de los productos de banda ancha doméstica, la empresa continuó optimizando el porfolio de sus productos para una correcta adaptación a los mercados.

Para el negocio gubernamental y empresarial, ZTE ha aumentado continuamente la inversión en marketing y soluciones. La empresa ha unido sus fuerzas con los clientes y socios industriales para potenciar miles de industrias. Los servidores y los productos de almacenamiento de ZTE se han empleado en múltiples empresas de primera línea en varios sectores, como el financiero, el de Internet o el energético, entre otros. Los ingresos de estos productos se duplicaron en los tres primeros trimestres de 2021. En concreto, como base de datos líder en el campo financiero, GoldenDB de ZTE se ha desplegado comercialmente en los sistemas centrales de grandes bancos durante más de tres años, y se expande también en otros campos.

Innovación al servicio del usuario: nuevos smartphones y dispositivos 5G

En el negocio de consumo, ZTE ha hecho avances en la marca, los productos y los canales. Con la disposición integral de una serie de terminales 5G multiforma, ZTE ha seguido promoviendo la implementación de aplicaciones 5G innovadoras para personas, familias e industrias. En los tres primeros trimestres de 2021, los ingresos de los smartphones y los dispositivos para el hogar aumentaron en torno al 40% y el 90% interanual, respectivamente. Durante este periodo, ZTE lanzó el smartphone con cámara bajo pantalla de nueva generación ZTE Axon 30, un dispositivo pionero en actualizar e integrar las tecnologías de cámara bajo pantalla. Además, la empresa lanzó el ZTE Axon 30 Ultra, que cuenta con la triple cámara principal Trinity original de ZTE con sistema de imagen de matriz cuádruple, y tomó la delantera en la llamada fotografía computacional.

Los productos de Internet móvil 5G de la compañía se han vendido en más de 30 países y regiones. Además, en lo que respecta a sus dispositivos, la empresa también ha sido testigo de avances en tecnologías de vanguardia, como la radiofrecuencia 5G, la interacción persona-ordenador, la fotografía computacional y la plataforma de control en la nube V2X, lo que ha facilitado aún más la construcción del ecosistema de terminales "1+2+N".

Con un gran compromiso con los nuevos mercados y las nuevas oportunidades, ZTE ha explorado nuevas vías para el crecimiento de la empresa mediante el despliegue de negocios innovadores como la electrónica del automóvil y la digitalización empresarial. En el negocio de la electrónica del automóvil, la empresa se posiciona como proveedor de capacidades y componentes centrales de vehículos digitales, así como de productos y soluciones de Internet inteligente. La compañía se ha comprometido a proporcionar a los clientes plataformas de software y hardware, chips y productos de Internet inteligente para el vehículo y todo lo relacionado con la electrónica del automóvil. En la actualidad, ZTE ha entablado una cooperación estratégica con varias empresas automovilísticas, como FAW-Volkswagen Automotive Co., Ltd. y SAIC-Volkswagen Automotive Co., Ltd.

Cuanto más innovadores, más ‘green’

Además, ZTE ha mejorado su transformación digital interna, y ha creado una Ultimate Cloud Company. A través de sus propias prácticas digitales, ZTE cuenta con una serie de productos digitales basados en componentes y soluciones de servicio, que se componen de infraestructura de red en la nube, plataformas de datos, portales de colaboración unificados, oficina digital, producción digital, seguridad digital y otros, lo que mejora así todas las áreas de funcionamiento de la empresa.

Al tiempo que avanza en el desarrollo de varios negocios, ZTE considera la estrategia ecológica y de bajas emisiones de carbono como una de sus principales estrategias de desarrollo sostenible, y se dedica a construir una vía económica digital con innovaciones tecnológicas.

Al tiempo que ayuda a los operadores a construir una base digital verde y de bajas emisiones de carbono para lograr la conservación de la energía y la reducción de las emisiones en la industria de las TIC, ZTE emplea innovaciones digitales para capacitar a la industria para mejorar la eficiencia energética. Además, la empresa, a través de la oficina verde, la producción y la economía circulares, se adhiere a la operación verde para realizar su propio desarrollo bajo en carbono, y luego hacer contribuciones a la mejora del entorno social.

En el futuro, ZTE seguirá con la consolidación de su posición con iniciativas innovadoras para lograr un desarrollo de alta calidad. Al mismo tiempo que garantiza el crecimiento constante de los negocios principales, ZTE, a través de grandes innovaciones, ayudará a romper los límites de los negocios, impulsará firmemente la transformación digital y logrará una mejora integral en la eficiencia de las operaciones y la resiliencia de la organización. Reforzada con sus avanzadas tecnologías de producto y capacidades de plataforma en el campo de la conectividad y la potencia informática, la empresa, con una actitud de apertura y de win-win, avanzará con los socios del sector para promover el desarrollo de la industria y la economía digital.