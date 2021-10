Los participantes de la 5º temporada diseñan juntos con JUNIOR Esports en Creative Mode Featuring Fortnite Comunicae

martes, 26 de octubre de 2021, 17:11 h (CET) El reto consistirá en recrear su Centro Educativo, entre otras estructuras, con las herramientas incorporadas en el propio juego. Los estudiantes participarán en charlas sobre cómo aprovechar los contenidos a su disposición para acercarse a la vida profesional La quinta temporada de la competición de videojuegos entre los Centros Educativos de Secundaria y Bachillerato de toda España, JUNIOR Esports, organiza un nuevo desafío para los estudiantes a través de Creative Mode featuring Fortnite, que les permitirá jugar, diseñar y trabajar de forma colaborativa.

Los organizadores de JUNIOR Esports tienen como objetivo con la iniciativa, CREATIVE MODE featuring Fortnite, que los estudiantes de los Centros Educativos exploren las infinitas opciones que ofrece el modo creativo de este título, involucrando también a los docentes, y haciendo crecer el sentimiento de pertenencia de los estudiantes hacia su Centro Educativo utilizando el videojuego como herramienta.

De esta manera, se mostrará a los docentes las capacidades que ofrece este título en las aulas, aprovechando las oportunidades que presenta y creando un grupo de trabajo donde docentes y estudiantes se sientan cómodos, trabajando en equipo y desarrollando la creatividad, la comunicación y la responsabilidad, entre otras muchas aptitudes, así como las dinámicas de grupo.

¿Cómo funciona esta iniciativa?

Dividida entre los tres trimestres de duración del curso, los participantes deberán superar los siguientes retos:

Durante el primer trimestre , tendrán que construir y recrear su Centro Educativo.

, tendrán que construir y recrear su Centro Educativo. En el segundo , el reto será distinto. Construirán un monumento histórico representativo de su provincia o Comunidad Autónoma.

, el reto será distinto. Construirán un monumento histórico representativo de su provincia o Comunidad Autónoma. Finalmente, de cara al tercer trimestre, la prueba será sorpresa y estará relacionada con sus capacidades creativas. El próximo 1 de diciembre se conocerán los ganadores del primer proyecto que JUNIOR Esports organiza a través del título de EPIC GAMES.

La competición y la creatividad no lo serán todo

Pero trabajar con este videojuego no será todo lo que se ha preparado para los participantes de la competición, sino que tendrán la oportunidad de recibir charlas de creadores de contenido de Fortnite. JUNIOR Esports ofrecerá la oportunidad de jugar con ellos y asistir a charlas informativas como “Internet es un plan B”, en la que se hablará de la importancia de estudiar para labrarse un futuro realista, explicando que menos del 1% de los creadores de contenido pueden vivir de ello.

En otra de las charlas titulada “Nuevas profesiones” los alumnos y alumnas conocerán los nuevos puestos de trabajo que están emergiendo con el auge del sector de los esports.

La tercera de las charlas informativas tratará sobre la “Responsabilidad detrás de una pantalla”.

También habrá premios

Como en todos los proyectos educativos y competiciones que organiza JUNIOR Esports, CREATIVE MODE featuring Fortnite también tendrá premios para los alumnos y más concretamente para la digitalización de las aulas siempre y cuando se llegue a un mínimo de 25 Centros Educativos participantes, con la diferencia de que esta vez el equipo que consiga la victoria recibirá una invitación a gastos pagados para Amazon GAMERGY MAPFRE Edition, que se celebra en IFEMA desde el 17 al 19 de diciembre.

