Gescobar Assessors i Consultors brinda asesoría fiscal y tributaria para las inspecciones de Hacienda

martes, 26 de octubre de 2021, 10:09 h (CET)

Las inspecciones de Hacienda son uno de los temas más complejos y engorrosos por los que puede atravesar una empresa. De hecho, la gran mayoría de los contribuyentes no saben cómo actuar ante estos procedimientos.

Es por ello que, ante un comunicado de Hacienda, lo más importante es estar preparado para abordar con las mayores garantías posibles la actuación de los inspectores y, en ese contexto, la asesoría fiscal y tributaria es indispensable.

Gescobar Assessors i Consultors ha sido catalogada como una de las principales opciones para recibir asesoría en materia fiscal, legal, mercantil y gestión contable laboral, con el objetivo de preparar y acompañar a los clientes en procesos como las inspecciones de Hacienda.

Gescobar Assessors i Consultors ofrece servicios integrales y asesorías ante inspecciones de Hacienda La actuación de una empresa o particular ante una inspección de Hacienda debe estar debidamente asesorada por expertos en el tema para garantizar la transparencia y legalidad de todo el procedimiento.

Bajo este contexto, la firma especializada Gescobar Assessors i Consultors se ha enfocado en brindar un servicio integral y personalizado a quienes necesiten acompañamiento ante inspecciones de Hacienda.

Con más de 20 años de experiencia, el equipo de trabajo de esta agencia de consultoría está conformado por un grupo internacional con más de 1.000 despachos profesionales distribuidos en 50 países, aproximadamente.

Ivette Coll, gerente del departamento fiscal, es la encargada de gestionar con todo el talento humano cada uno de los procedimientos de índole fiscal. Su trabajo también precisa desarrollar el proceso de rentabilidad de las empresas de forma regular y eficaz, a través de asesorías garantizadas, evitando desórdenes económicos irreversibles que afecten a la producción y al funcionamiento de sus asesorados.

Una firma ubicada en Mataró La empresa española Gescobar Assessors i Consultors es una referencia en trámites legales, laborales, contables y construcción de empresas. Esta firma ha sido reconocida por contar con profesionales altamente capacitados para brindar asesorías y servicios de calidad. En la ciudad de Mataró, la compañía se muestra de forma muy autónoma e independiente y anexa diferentes servicios enfocados en la asesoría cómoda y atractiva para el cliente. Para ello, cuenta con departamentos exclusivos de asesoría legal y laboral en contratos colectivos y nóminas de empresas.

Finalmente, Gescobar Assessors i Consultors cuenta con una gestoría de servicios completos, adaptados a las necesidades de cada uno de sus clientes, con el objetivo de garantizar el beneficio de sus asesorados en el marco de la ley.

