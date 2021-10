Dia, Carrefour, Lidl… ¿Cuál es la enseña que ofrece más promociones? Comunicae

martes, 26 de octubre de 2021, 16:23 h (CET) Tiendeo.com, el especialista europeo en catálogos promocionales en línea, ha analizado los folletos de los retailers españoles para identificar cuáles han realizado más promociones durante el año. Dia, Carrefour y Lidl son los retailers con mayor número de productos ofertados en folletos o catálogos. Los supermercados y las enseñas de moda son los comercios que tienen más ofertas, seguidos de los de hogar y muebles Estas últimas semanas, los medios de comunicación se hacen eco del aumento de la inflación en España. Según datos del INE, la tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) alcanzó en septiembre el 4%, lo que supone su mayor alza desde septiembre de 2008.

En este contexto de alta inflación, las ofertas son uno de los elementos clave a la hora de decidir dónde ir de compras, y si se utilizan con cuidado ayudan a ahorrar mucho dinero en el presupuesto familiar a final de año. Pero, ¿cuáles son las enseñas que ofrecen más promociones?

Tiendeo.com, el especialista europeo en catálogos promocionales en línea, ha analizado los folletos de los retailers españoles para identificar cuáles han realizado más promociones durante el año.

Dia, Carrefour y Lidl: el trío promocional

Los negocios lo saben. Frente a un consumidor cada vez más prudente, ofrecer unos productos a un precio competitivo es decisivo para captar y fidelizar clientes, y la mejor manera de comunicarlo es a través de ofertas y promociones.

Dia, Carrefour y Lidl son las enseñas que más promociones realizaron en los últimos doce meses, acumulando respectivamente el 18,2%, 17,3% y 8,9% de las ofertas del sector retail español. Siguen las enseñas Eroski (6,3%), Alcampo (3%), Caprabo (1,7%) e Hipermueble (1,5%).

Según datos de Kantar, Carrefour y Lidl son las cadenas de supermercados que experimentaron un mayor crecimiento en ventas durante los nueve primeros meses del año. Este crecimiento se puede atribuir, en parte, gracias a su estrategia de ofertas y promociones.

Las enseñas de alimentación, fieles a las ofertas

El sector de los supermercados es el segmento que más promociones y descuentos publican para atraer a sus clientes, representando más del 70% de las ofertas del retail español. Bastante atrás, siguen las categorías de Moda (7,9%) y Hogar y Muebles (6,5%). El sector de la Informática y Electrónica (4,7%) así como Jardín y Bricolaje (2,3%) completan el top 5.

Mango, Hipermueble, Douglas, Bricomart, Intersport, líderes en promociones

Mango es la enseña que se impone en la cabeza del ranking del sector moda, acaparando el 5,3% de las ofertas de esta categoría, seguido de Kiabi (4,5%). Las marcas de lujo también ofrecen descuentos y es la empresa italiana Liu Jo (39,9%) la que lidera el ranking, seguido de Longchamp (25,7%). Respecto a las Perfumerías y Belleza, el ganador no es otro que Douglas con 10%, seguido de cerca por Druni (8,1%).

Para todo lo relacionado con el hogar y los muebles, los consumidores en búsqueda de ofertas deberán acudir a Hipermueble (23,2%), seguido de Conforama (10,8%) mientras que para el bricolaje y el jardín, Bricomart (20,1%) llega en primer lugar, seguido por Bauhaus (18,6%).

Las promociones de Cash Converters dominan sin duda la categoría de electrónica e informática, con un 30,2%, seguido por la cadena portuguesa Worten (7,6%). Para el deporte, es Intersport (17,4%) y Decathlon (10,1%) que acumulan más ofertas, mientras que para los Juguetes, Juguetoon (16,3%) ocupa la primera posición.

Acerca de Tiendeo

Tiendeo es la plataforma líder que permite a las marcas comunicar sus ofertas y promociones a millones de consumidores en el mundo digital. Más de 200 retailers utilizan la tecnología de Tiendeo para aumentar el tráfico a sus tiendas, alcanzando una audiencia de más de 75 millones de usuarios únicos al mes.

