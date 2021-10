La Mobile Week Ourense acercará los beneficios de la revolución tecnológica a la ciudadanía Comunicae

martes, 26 de octubre de 2021, 16:27 h (CET) Un evento diseñado para emocionar a tod@s con una agenda dinámica, flexible y abierta impulsada por Red Mundo Atlántico En el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense, el equipo de dirección con la presencia del vicepresidente de la Diputación, César Fernández; el presidente de Red Mundo Atlántico, Mariano Gómez-Ulla; la gerente del Inorde, Emma González, y el director ejecutivo y el responsable de contenidos de la Mobile Week Ourense, Guillermo Taboada y Manuel Gens, hizo la presentación de un evento “para emocionar a los ourensan@s” y abrir ventanas a las nuevas oportunidades que ofrece la digitalización. Un evento desde Ourense con vocación global.

En formato híbrido, donde la presencialidad cobra peso tras la pandemia, de modo atractivo para hacerlo más divertido y con el uso de tecnologías innovadoras, el público podrá conocer nuevos proyectos empresariales con sello ourensano y gallego, participar en talleres de digitalización, comprobar la relación de la tecnología con el cine y el arte, ayudar a viralizar espacios naturales como el parque de O Invernadeiro, visitar Ourense desde cualquier rincón del mundo o compartir sus emociones en una gran pantalla durante el concierto del grupo Tequila, el 22 de noviembre a las 22.00 horas.

Con más de 40 actividades para acercar la tecnología a la ciudadanía, hacerla más inclusiva y promover entre las nuevas generaciones la adquisición de competencias en el mundo digital para estar preparados para los +600.000 empleos que se generarán en los próximos años, en los que no influirá tanto el territorio y si la especialización.

La Mobile Week Ourense será del 19 al 23 de noviembre el mejor escaparate internacional para mostrar al mundo la gran apuesta que desde la Diputación de Ourense se está haciendo para transformar al territorio en una provincia inteligente y de talento.

Mariano Gómez-Ulla subrayó el esfuerzo de la Diputación de Ourense y de Red Mundo Atlántico para organizar e impulsar, junto a la Fundación Mobile World Capital Barcelona, “un evento mediante el que se une el mundo de la universidad, la empresa, las administraciones públicas y la sociedad civil para que, desde la experiencia, colaborar en el proyecto de Provincia Inteligente”.

Manuel Gens, que dijo haber conocido hace 40 años lo que significa el compromiso con la tierra a través de Eulogio Gomez Franqueira. “Debatir sí, pero lo importante de este evento es que se consiga definir políticas para el desarrollo de la digitalización y trasladarlas al Gobierno central y a la Xunta”, mostrándose seguro “de que se alcanzará el objetivo que ha pedido Manuel Baltar, que es hacer frente a uno de los grandes desafíos de la sociedad como es a hiperconectividad”.

Guillermo Taboada fue el encargado de dar a conocer la agenda de contenidos de la Mobile Week Ourense, “dinámica y flexible en tanto que hasta el último día permanecerá abierta a las propuestas de instituciones, empresas y de la ciudadanía con el objetivo de que toda la sociedad se vea reflejada, hacerles partícipes de la revolución tecnológica y abrir ventanas a las nuevas oportunidades que ofrece la digitalización”.

Taboada explicó el programa que se desarrollará a lo largo de cinco días con debates y mesas redondas que girarán en torno a otros tantos ejes temáticos: la gobernanza y el humanismo digital; la tecnología para la salud y el bienestar; el día de la familia; la educación, talento y capacitación digital; y la digitalización, sostenibilidad y economía circular.

Cinco ejes, dijo, que impregnarán todas las actividades que se generen en la provincia y de las que destacó las siguientes:

Ourense innova , que incluye una feria de “Starups” -empresas de productos o servicios de nueva creación y basadas en las tecnologías, que desde el Centro Cultural Marcos Valcárcel para ayudar a hacer visibles nuevas iniciativas.

, que incluye una feria de “Starups” -empresas de productos o servicios de nueva creación y basadas en las tecnologías, que desde el Centro Cultural Marcos Valcárcel para ayudar a hacer visibles nuevas iniciativas. Ourense de cine , con la colaboración del OUFF y la proyección de películas.

, con la colaboración del OUFF y la proyección de películas. Ourense con arte, con diversos espacios para proyectar todo tipo de obras innovadoras

con diversos espacios para proyectar todo tipo de obras innovadoras Presentaciones en formato PechaKucha , con un máximo de diez minutos de duración y con diapositivas visuales de menos de 20 segundos.

, con un máximo de diez minutos de duración y con diapositivas visuales de menos de 20 segundos. Talleres de formación y prácticos en competencias digitales básicas.

Promoción del columpio ubicado en el parque natural de O Invernadeiro para hacer viral este espacio a través de las fotografías que el público haga llegar a las redes sociales de la Mobile.

para hacer viral este espacio a través de las fotografías que el público haga llegar a las redes sociales de la Mobile. La “cápsula del tiempo” que se depositará en el monasterio de Santo Estevo para comprobar, al cabo de los años, si se han conseguido los objetivos de la Mobile Week.

Una lista musical en Spotify a la que se podrán incorporar todas aquellas canciones que tengan un significado especial para la ciudadanía.

a la que se podrán incorporar todas aquellas canciones que tengan un significado especial para la ciudadanía. Una biblioteca virtua l donde los ponentes pondrán a disposición del público sus libros.

l donde los ponentes pondrán a disposición del público sus libros. Actos de reconocimiento a ourensanas y ourensanos ilustres.

La posibilidad de entrar en la ciudad digital del evento desde cualquier rincón del planeta a través de un avatar, con una tecnología amigable de recreación en 3D, proyectando Ourense al mundo. Y, en primicia mundial, el uso de la tecnología digital interactiva para que el público que no pueda asistir al concierto del grupo Tequila en la Plaza Mayor, el día 22, pueda compartir sus emociones y experiencias en tiempo real a través de una gran pantalla.

Mobile Week Ourense es una iniciativa de la Fundación Mobile World Capital Barcelona, organizada por la Diputación de Ourense y la asociación Red Mundo Atlántico, nació en febrero de 2017 con el objetivo de organizar una semana de reflexión abierta en torno a la transformación digital, siendo un punto de encuentro y colaboración entre el mundo del emprendimiento, la industria digital, la ciencia, el pensamiento y las industrias creativas.

Red Mundo Atlântico es una asociación sin ánimo de lucro que conforma un ecosistema innovador para los negocios con una cultura integradora en el eje atlántico, creada por un grupo de empresarios españoles y la ASOCIACION EMPRESARIAL DE PORTUGAL AEP.

