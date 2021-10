Teborramos, la empresa que borra contenido negativo de Google y de las redes sociales Emprendedores de Hoy

martes, 26 de octubre de 2021, 11:03 h (CET)

Se puede encontrar información pública de una persona en internet mediante Google, Bing, Yahoo y otros motores de búsqueda. Aun así, hay información que, ya sea por mantener su privacidad o por eliminar mentiras o injurias acerca de él, el internauta prefiere que no esté disponible en la red.

Para solucionar esto de forma rápida y efectiva, se encuentra Teborramos, una compañía que se encarga de desindexar contenido de Google. En términos sencillos, estos expertos en informática pueden borrar resultados negativos de Google o de las redes sociales de sus clientes.

Teborramos permite a sus clientes salir de internet Es posible que muchas páginas en internet pueden almacenar información de un usuario y después hacerla de dominio público sin que este tenga conocimiento de ello. Si una persona desea eliminar el contenido que puede ser encontrado al buscar su nombre en Google, solo necesita contratar los servicios de Teborramos. Esta empresa cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de consultorías TI o tecnologías de la información y se especializa en la protección de la privacidad de sus clientes. Además, se encarga de ejercer el derecho al olvido dentro de internet, ofreciendo otros servicios como borrar contenido de redes sociales y otros medios de comunicación. Aun si, la información es extensa y estos especialistas se encargaran de borrar por completo cualquier contenido no deseado que circule públicamente en la red.

Motivos por los que evitar la sobreexposición en Google y los demás motores de búsqueda de internet Navegar en internet es una acción que los usuarios deben tomar con mucho cuidado, ya que muchas veces se pueden exponer al robo de información o datos personales. Esto puede suceder al entrar en cualquier sitio en línea como páginas, blogs, espacios de preferencia e incluso juegos. Sobreexponer información personal en la red puede acabar en manos de terceros o como uso de dominio público para cualquier fin que otros internautas le den. Entre estos fines negativos se pueden encontrar difamaciones, violación de seguridad digital, uso de nombre o DNI para suplantar identidad, etc.

Para las personas que desean limpiar todo su registro en Google, una gran opción es contratar los servicios de desindexar contenido de Teborramos. Estos servicios sirven también para borrar contenido de Facebook, Instagram y otras redes sociales. Los profesionales informáticos se especializan en la protección de datos del usuario, velan por cumplimiento del derecho al olvido, y preservan la privacidad online de los usuarios.

