La labioplastia ha dejado de ser una cirugía tabú en España, entrevista con la Dra. Patricia Gutiérrez Ontalvilla

martes, 26 de octubre de 2021, 10:25 h (CET)

Según diversos estudios científicos, 6 de cada 10 mujeres entre los 15 y 45 años sufren hipertrofia genital que consiste en el crecimiento anormal de uno o ambos labios menores vaginales. Millones de mujeres tienen problemas físicos y emocionales como consecuencia de esta malformación.

La solución es la labioplastia o cirugía de reducción de labios menores y, por ello, cada vez más mujeres que padecen de hipertrofia genital la solicitan en todo el mundo.

La Dra. Patricia Gutiérrez Ontalvilla es cirujana plástica española y ponente habitual en las conferencias médicas internacionales sobre labioplastia.

La Dra. Gutiérrez estudió medicina en la Universidad de Navarra, es médico especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y lleva más de 20 años operando en el Hospital La Fe de Valencia (España), uno de los más importantes de Europa.

¿Qué hay que saber acerca de la labioplastia?, por la Dra. Patricia Gutiérrez Ontalvilla ¿Doctora, qué es exactamente la labioplastia?

“La labioplastia, también llamada ninfoplastia, es la intervención quirúrgica que se encarga de corregir el tamaño y la forma de los labios menores cuando existe una malformación conocida como hipertrofia de los labios menores.”

¿Por qué se operan las mujeres de hipertrofia de labios menores?

“El motivo principal es que la hipertrofia de labios menores genera molestias de diversa índole como rozaduras al tener relaciones íntimas, problemas en la higiene, incomodidad y dolor a la hora de llevar ropa ajustada (leggins, bikinis, bañadores, etc.) y con la práctica de deportes como spinning o ciclismo.”

¿En qué consiste exactamente esta cirugía?

“La labioplastia es una cirugía plástica reconstructiva que se realiza de forma ambulatoria, es decir, no requiere que la paciente se quede ingresada. La anestesia es local (más sedación) con lo que la paciente no sufre ninguna molestia durante la intervención. En la mayoría de los casos, la operación dura unos 45 minutos.”

¿Para la labioplastia es mejor el bisturí láser o el bisturí tradicional?

Ante esta pregunta la Dra. Patricia Gutiérrez es tajante: “Es muy importante destacar que el láser no está indicado en este tipo de intervenciones debido a que las características y la estructura del tejido de los labios menores se modifica notablemente con la cicatrización posterior ocasionada por el uso del láser. Si esto no fuera suficiente, las pacientes en las que se usó bisturí láser han reportado en numerosas ocasiones que el postoperatorio es más incómodo y doloroso.”

Ha mencionado el postoperatorio. ¿Puede describir en qué consiste?

“El postoperatorio de la labioplastia es bastante sencillo, breve y si aparece dolor se controla fácilmente con analgésicos como ibuprofeno. Siempre recomiendo que mis pacientes pasen un periodo de reposo de 24 a 48 horas, se apliquen frío, usen ropa interior de algodón, se apliquen la crema que le prescribimos y que no mantengan relaciones durante un mes”.

Procedimiento seguro Cada día hay menos tabú respecto a las cirugías íntimas y, en consecuencia, son más las mujeres que toman la decisión de someterse a este procedimiento.

Dra. Gutiérrez, ¿por qué diría que ha aumentado tanto la demanda de estas cirugías?

“En mi opinión, este incremento de la demanda va en paralelo con la independencia y empoderamiento de las mujeres. Cada día las mujeres tienen un mayor control sobre sus vidas y, por consiguiente, deciden lo que quieren hacer y cómo quieren verse y sentirse.

La labioplastia o ninfoplastia es una cirugía reconstructiva que devuelve la calidad de vida a las mujeres” apunta la doctora, quien además afirma que “en la actualidad, realizo más labioplastias que cirugías de aumento de pecho” que sigue siendo la cirugía estrella de todos los cirujanos plásticos a lo largo del mundo según las estadísticas de la ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery).

La Dra. Patricia Gutiérrez Ontalvilla añade que “también ha contribuido el hecho de que la corrección de la hipertrofia de labios menores (labioplastia) esté considerada una cirugía plástica reconstructiva y en ciertos casos se incluye dentro de la cartera de servicios de la Seguridad Social en adolescentes”.

En cuanto al tema de la supuesta “moda” de esta cirugía, la especialista es tajante: “a mi consulta vienen mujeres con problemas reales que gracias a la labioplastia dejan de sufrir irritación de los labios menores, dolor durante las relaciones sexuales, incomodidad a la hora de usar ropa ajustada o hacer deporte y dificultades a la hora de mantener una buena higiene diaria. Lejos de ser una moda para estas mujeres, la labioplastia es una necesidad”.

Y concluye diciendo que “además no hay que dejar pasar el importante componente emocional, ya que la hipertrofia de labios menores les impedía tener plena confianza y seguridad en sí mismas”.

Según todos los expertos, la labioplastia es un procedimiento muy seguro con bajas probabilidades de tener complicaciones posoperatorias si es llevado a cabo por un especialista en cirugía plástica con experiencia como la Dra. Patricia Gutiérrez Ontalvilla.

