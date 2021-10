Recursos humanos, marketing y ventas ámbitos profesionales donde hablar inglés es imprescindible Comunicae

martes, 26 de octubre de 2021, 13:26 h (CET) Como respuesta a la demanda del escenario profesional actual, desde ringteacher han detectado la necesidad de especializar sus clases por áreas en las que trabajar terminología y vocabulario específicos. Ya están trabajando en ello y en los próximos meses tiene previsto implantar cursos especiales de turismo, abogacía y marketing Siempre se ha dicho que el saber no ocupa lugar, pero hay ámbitos profesionales en los que además de tener una titulación y formación específicas resultan imprescindibles otra serie de requisitos, como el caso del inglés, cuyo dominio es fundamental ya no solo para poder acceder a ciertos puestos de trabajo, sino también para escalar profesionalmente.

Para ringteacher, la startup especializada en impartir clases de inglés telefónicas, la lista cada vez es más amplia debido a que el uso del idioma universal cada vez está más extendido en el plano empresarial, ante el creciente contacto con otros mercados a la hora de desarrollar ciertas funciones.

Un alto porcentaje de sus alumnos proceden del sector digital, en el que el inglés es el idioma dominante a nivel mundial. Del mismo modo cuenta con un buen número de profesionales vinculados al área de recursos humanos, las finanzas y los ámbitos legal, comercial y educativo. Además de un importante número de ingenieros, consultores, analistas, sanitarios y derivados del sector turístico.

Una muestra de 2.000 directivos, ejecutivos y mandos intermedios, entre otros perfiles, que viene a ratificar la importancia del inglés en el entorno laboral.

Como respuesta a la demanda del escenario profesional actual, desde ringteacher han detectado la necesidad de especializar sus clases por áreas en las que trabajar terminología y vocabulario específicos. Ya están trabajando en ello y en los próximos meses tiene previsto implantar cursos especiales de turismo, abogacía y marketing.

Metodología ringteacher

La compañía ha diseñado un innovador sistema de enseñanza basado en clases telefónicas, donde el alumno decide dónde y cuándo recibirlas, ya que lo único que necesita es un teléfono y concretar la hora a la que quiere que contacten con él para dar la clase.

Una técnica centrada principalmente en la parte oral y comprensiva del inglés, en la que profesores nativos especializados y con amplia experiencia en la enseñanza de idiomas, dirigen las clases para que cada alumno disfrute de un aprendizaje ajustado a sus necesidades específicas, independientemente de donde se encuentre físicamente.

Además de las clases telefónicas, desde ringteacher facilitan a cada alumno las herramientas necesarias para ampliar vocabulario, adiestrar el oído y mejorar en el plano gramatical.

Los alumnos disfrutan de las ventajas del método Ringteacher, cuyos pilares fundamentales son la total flexibilidad horaria y espacial, clases personalizadas, material didáctico propio y profesores nativos.

Más información sobre ringteacher

ringteacher es una empresa española que nace en 2017 con el objetivo de ofrecer una clara alternativa en el mercado de la enseñanza de idiomas en nuestro país, a través de un método innovador basado exclusivamente en la impartición de clases telefónicas.

La compañía cuenta con una sólida estructura central que ha diseñado íntegramente el método de estudio y una plataforma educativa digital capaz de proporcionar a los alumnos todo lo que necesitan para mejorar su nivel de inglés de manera ágil, práctica y sencilla.

Como apoyo, cuenta con una plantilla de 40 profesores nativos, titulados y especializados en la enseñanza de idiomas. Todos ellos tienen la experiencia y los conocimientos necesarios para enseñar y motivar a cada uno de los alumnos, al mismo tiempo que garantizan el éxito y productividad de todas las clases, en pro del progreso en el nivel de inglés de todos los alumnos.

Desde su creación, hace cuatro años, ringteacher ha experimentado un crecimiento sostenido que ha llevado a la empresa a situarse en un lugar destacado de uno de los sectores más competitivos a nivel nacional. Un desarrollo nacional, que en una siguiente fase no descarta dar el salto internacional.

