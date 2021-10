Gesico2000 y Bluetel WIFI lanzan "Era Binaria" para llevar Internet de alta capacidad a la Sierra del Guadarrama Comunicae

martes, 26 de octubre de 2021, 13:06 h (CET) Bluetel WIFI y Gesico 2000 han formalizado una alianza para lanzar "Era Binaria" la marca comercial con la que llevarán Internet inalámbrico de alta capacidad a las dos vertientes -madrileña y segoviana- de la Sierra del Guadarrama. La iniciativa podrá dar servicio de ancho de banda de entre 100 Mb y 1Gbps a más de 21.000 familias que no disponen de acceso a fibra terrestre ni lo tendrán a medio plazo dada la orografía montañosa de la zona La oferta de fibra aérea de Era Binaria incluirá diferentes modalidades de suscripción, adaptadas a la tipología de los distintos perfiles de los usuarios: intensivos, de verano, de fin de semana… e incluirá opciones profesionales y empresariales que contemplan la posibilidad de conexiones Gibabit.

En una primera fase, el despliegue contempla los municipios de pie de monte a ambos lados de la Sierra y de la Autovía de La Coruña, desde Collado Villalba, en Madrid, a El Espinar y los Ángeles de San Rafael, en la vertiente segoviana. El objetivo es ir extendiendo poco a poco estas áreas, asegurando acceso a Internet de alta capacidad y servicios asociados a cada vez más familias y empresas.

Los despliegues de la red se realizan utilizando la tecnología más avanzada del mercado basada en los sistemas de Cambium Networks que ofrecen máxima capacidad, fiabilidad y seguridad en la red.

Precaria y confusa

La situación actual de la zona donde operará Era Binaria es precaria y confusa “porque hay muchos operadores pero no existe una oferta clara y definida. Por eso, nuestra idea es lanzar un producto de calidad y a un precio razonable y sin permanencia”, explica Luis César Ventura, CEO de Gesico 2000. “La gente -añade Luis César Ventura- da por hecho que la cercanía a Madrid asegura un acceso de calidad a Internet, pero no es así, y menos en los pueblos de la sierra que han pasado de ser zonas de veraneo a primera vivienda”.

Brecha digital

Era Binaria quiere eliminar la brecha digital que existe de facto en estas zonas, donde cada día vive y trabaja más gente. “Es evidente que la fibra tradicional no llegará nunca al cien por cien de los habitantes y tampoco en 5G por la necesidad de multiplicar hasta casi por 4 el numero de torres de telecomunicaciones. Ambas soluciones requieren fuertes inversiones, que no se justifican con los ingresos potenciales n ciertas zonas”, comenta Jesús Herranz, responsable de Operaciones de Bluetel WIFI. “La fibra aérea garantiza anchos de banda similares a los de la fibra terrestre y máxima calidad y fiabilidad a bajísima latencia, con la ventaja que se puede desplegar en semanas, resolviendo un problema que hoy existe de una manera efizaz”, añade Jesús Herranz.

Sensorizar los montes

El despliegue previsto por Era Binaria permitirá a los municipios poner en marcha iniciativas Smart town y ofrecer nuevos servicios a los ciudadanos: videocámaras, megafonía, geolocalización de vehículos municipales, sensorización de contenedores de basura para saber cuando hay que vaciarlos y optimizar las rutas de recogida, lectura remota de contadores de agua, etc. Además, abre una puerta a la conectividad de una zona que en un porcentaje muy alto forma parte del Parque Nacional del Guadarrama, permitiendo diferentes iniciativas orientadas a la vigilancia, prevención de incendios, servicios de socorro y salvamento y a las actividades recreativas y turísticas.

