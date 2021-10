Reabre Farmacia El Romeral mejorando su ubicación y ampliando sus servicios en Velez- Málaga Comunicae

martes, 26 de octubre de 2021, 13:19 h (CET) La nueva localización elegida se encuentra en un amplio local en la Avenida de Vivar Téllez, junto al Mercado Municipal, no muy lejos de su actual sede Tras 8 años de dedicación en Vélez-Málaga, Farmacia El Romeral ha decidido no solo mejorar y ampliar sus servicios de salud y bienestar, sino establecer su nueva base en un local con mayores dimensiones y mejor accesibilidad. Este cambio les permitirá estar en primera línea con óptimas condiciones de seguridad y comodidad, para así prestar una mejor atención a los vecinos, tanto del municipio como de la comarca.

“Esto no habría sido posible sin el apoyo de todo el equipo que compone la plantilla de Farmacia El Romeral: Rafael, Mariluz, Rita, Mirian y Noelia, al igual que los vecinos, amigos o pacientes que han mostrado su confianza y paciencia estos últimos meses. Se ha conseguido establecer esa relación cordial y cercana que tanto caracteriza a esta farmacia”, afirma José Luis Lázaro Rodríguez, Farmacéutico Titular de Farmacia El Romeral

El nuevo proyecto, que despegará el 27 de septiembre, quiere seguir manteniendo el carisma de una farmacia cercana e integrada en su entorno. Además, estará dotada de los dispositivos electrónicos más modernos, beneficiando tanto a pacientes como al equipo humano que compone la farmacia, otorgando así un servicio todavía más profesional y personal que el desarrollado hasta la fecha.

Gracias a la instalación y al gran servicio técnico de Farmarenove, la farmacia contará con el Robot Gollmann, un distribuidor automatizado y revolucionario compuesto por una estantería deslizante y un sistema de localización y almacenamiento único. Esta gran inversión mejorará la experiencia de los usuarios dentro de la farmacia, agilizando y facilitando la dispensación de los medicamentos.

La misión de esta nueva andadura, se fundamenta en la idea de trabajar más allá del cuidado de la salud, enfocándose en la prevención. Con ello se busca promocionar acciones y servicios que mejoren el bienestar de los pacientes. Entre ellas destacan, por una parte, la selección de una gran gama de productos naturales que ayudan a prevenir o corregir patologías menores.

También contarán con una amplia cartera de servicios como nutrición o tricología, sin dejar de lado la educación y la divulgación. Esto último lo llevarán a cabo tanto en la oficina de farmacia como en las redes sociales, tratando temas relacionados con la promoción de la salud y del bienestar de la persona.

"La intención es iniciar un proyecto que recoja todas las necesidades que surjan a los pacientes en el ámbito del cuidado de la salud y bienestar, manteniendo el máximo respeto del medio ambiente”, informa Lázaro.

Otro de los objetivos es ofrecer la comodidad de acceso a la farmacia. Para ello dispondrán, no solo de la plaza de parking reservada para las personas con movilidad reducida, sino una bolsa de aparcamiento a escasos metros de la farmacia que estará a disposición de los visitantes. Además, también implementarán sistemas de compra de productos de parafarmacia a través de redes sociales para su recogida rápida en la farmacia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.