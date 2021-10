El diseño curvo y ligero de las Jumper, de Vanity Fit, garantiza un rebote seguro y estable Emprendedores de Hoy

martes, 26 de octubre de 2021, 10:00 h (CET)

Activar el cuerpo mediante un ejercicio aeróbico, saltando sobre unas botas especiales, es tendencia fitness en toda España. Las Jumper son calzados originales que se consiguen en Vanity Fit. Permiten ejecutar un efecto rebote con precisión y seguridad ante cada movimiento.

Su sistema de rebote de última generación absorbe el rebote y reduce el impacto en el cuerpo Una manera divertida y eficiente de ejercitar el cuerpo y perder peso es gracias al uso de las Jumper, unas botas con un diseño especial que absorbe el impacto, lo que reduce el impacto protegiendo así las articulaciones.

La tecnología Aerower Quality está a la venta en la tienda online deVanity Fit, desde donde se promueve el ejercicio físico con esta nueva tendencia que causa furor en toda España. Puede ser practicada por cualquier persona, de cualquier edad, incluso con algunas afecciones óseas o musculares, ya que su bajo impacto no causa ninguna complicación.

Todo el secreto de esta contagiosa actividad radica en un nuevo tipo de calzado concebido para aficionados y profesionales del fitness, corredores, personas con lesiones o en rehabilitación, etc., que quieran hacer ejercicio de rebote en cualquier parte.

La bota se apoya sobre una base en forma elíptica y un soporte conformado por un resorte y bandas de goma que convierten a las Jumper en un calzado seguro y estable ideal para realizar ejercicios, tanto en interior como en exterior sin ningún inconveniente. Tiene un tope en la parte trasera y delantera que impide una oscilación exagerada.

Calidad que brinda un mejor agarre en la superficie El diseño aerodinámico lo conforman un conjunto de arcos, tope, tensores y suela que absorben la energía de cada salto y evitan que el impacto se transmita al cuerpo generando que el salto se produzca con suavidad como si se flotara por encima del suelo, sobre un colchón o cama elástica, consiguiendo mayores resultados con menor esfuerzo.

Las multibandas poseen nueve tiras elásticas, de sección circular, que comprimen el sistema y refuerzan la sensación de rebote en su momento de más tensión. Este elemento también ayuda a mantener la estabilidad lateral y la sujeción de las piezas.

En Vanity Fit se encuentran distintos modelos que se ajustan a las necesidades de cada persona según su peso y talla. Las Jumper cuentan con un sistema de seguridad con tecnología SAF (Secure Arc-Fastening) que impide que los arcos y la multibanda se suelten, además ofrecen facilidad para montarlos y desmontarlos, ya sea para modificarlos o cambiarles las piezas que hayan sufrido desgastes.

