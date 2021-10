"Casa Brabantia" abre sus puertas, con una intervención gaudiniana y sostenible en la Casa Vicens

La firma Brabantia, marca global fabricante de equipamiento de diseño para el hogar, presentó sus distintas colecciones en el evento "Casa Brabantia", que se celebró en la Casa Vicens de Barcelona el 21 de octubre 2021 a través de una creativa intervención que pone de manifiesto la funcionalidad, creatividad, estilo y sostenibilidad de sus productos Brabantia, empresa holandesa internacionalmente conocida por sus elegantes e ingeniosos diseños para el hogar, organizó, mediante una creativa intervención, que lleva por título “Casa Brabantia”, un evento exclusivo para la prensa especializada de nuestro país y reconocidas influencers en formato de cóctel. Este se desarrolló en la emblemática Casa Vicens de Barcelona, y se inauguró mediante un recorrido por diferentes espacios en los que se pudo ir descubriendo el alma, la innovación y creatividad de esta marca global; gracias a este hecho, se apreció cómo el arte vanguardista de Gaudí se iba fusionando con el de la propia marca, convirtiéndose en Casa Brabantia.

Siguiendo el concepto de 100% Circular Design corporativo de la marca, las colecciones Separación de Residuos, Cocina, Cuidado de la Ropa y Baño situadas en diferentes estancias de la casa; fueron decoradas inspirándose en la filosofía designed for living de Brabantia, así como mediante una interesante conversación entre Gaudí y la interiorista responsable de la intervención, en la que se develaron todos los detalles y sorpresas. La marca ha concebido esta intervención para poner de manifiesto que las tareas domésticas se pueden convertir en rituales agradables con el uso de productos sostenibles, de calidad y de diseño.

Colores, tamaños, usos, texturas, utilidades, innovación, creatividad, y mucho más es lo que se vivió en el marco incomparable de la Casa Vicens. Los productos de Brabantia han sido desarrollados con materiales de primera calidad, diseñados siguiendo el criterio del “CRADLE-TO-CRADLE®’’: https://www.brabantia.com/es/produccion#cradletocradle , y buscando siempre una apariencia estilosa. Linn, HangOn, Sort&Go, la gama Bo Touch Bin, Tasty+, Profile, etc. Son una muestra de ello por ser colecciones prácticas, elegantes y sostenibles para el hogar.

El evento prosiguió con la intervención de Peter Dijk Sales Director CCO " Board of directors qué presentó algunas de las novedades para este año venidero como el nuevo Cubo Step Up (disponible a partir de noviembre) hecho de un 91% de materiales reciclados, 99% reciclable y con 10 años de garantía, el compromiso de la empresa con proyectos solidarios como el WeForets: https://www.brabantia.com/es/proyectos#weforest y los próximos pasos a seguir en adelante. Finalmente, cerró invitando a los asistentes a disfrutar con un cóctel elaborado con productos sostenibles y que no genera residuos (siguiendo la filosofía de Brabantia).

Así pues, los asistentes tuvieron la ocasión de ver como las propuestas para el hogar de Brabantia se fundieron y se convirtieron en piezas contemporáneas de uso cuotidiano en un entorno tan extraordinario y conmovedor como es esta obra arquitectónica desarrollada por el arquitecto Antoni Gaudí en 1885.

Brabantia, designed for living:

Desde sus modestos comienzos allá por 1919, Brabantia se ha convertido en una marca global de diseño de interiores, famosa por sus elegantes e ingeniosos diseños para la cocina y el hogar. Brabantia tiene como fin dar más calidad a la vida de las personas, de forma que cualquier tarea doméstica que hagas en casa la disfrutes mucho más gracias a sus productos de ingenioso diseño. Son productos tan encantadores que hacen que las tareas domésticas se conviertan en valiosos rituales. Y como son estilosos, están fabricados con materiales de primera y diseñados para ser reciclados, se pueden disfrutar durante el tiempo que se desee sin sentirse culpable cuando finalmente tengas que deshacerte de ellos. Eso es lo que significa ‘Designed for living’.

Los productos Brabantia están disponible en los principales puntos de venta, entre los que se incluyen centros comerciales, grandes superficies y especialistas independientes en cocina y menaje del hogar de calidad. Para más detalles, ponte en contacto con el departamento de ventas o visita la página web de Brabantia: www.brabantia.com.