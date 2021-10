Sabadell Consumer Finance renueva la imagen de InstantCredit la confianza como elemento clave para el e-commerce Comunicae

martes, 26 de octubre de 2021, 12:07 h (CET) Este mes de noviembre, Banco Sabadell hace efectiva la integración de InstantCredit, la solución de pago aplazado 100% digital e instantánea, en Sabadell Consumer Finance, su filial de crédito al consumo Sabadell Consumer Finance acelera así su presencia en el sector digital a través de la plataforma tecnológica InstantCredit. El grupo Banco Sabadell apuesta por la digitalización y refuerza su presencia en el sector e-commerce, donde como Banco ya ostenta un 30% de cuota de mercado en pagos físicos y online.

Sabadell Consumer Finance, compañía participada al 100% por Banco Sabadell, es la entidad especializada en financiación al consumo del grupo. La empresa, que desarrolla su actividad a través de diferentes canales; ofrece soluciones de pago fraccionado, tarjetas de pago, fidelización y soluciones de crédito adaptadas a sectores como la automoción, la formación, las reformas del hogar, salud, sostenibilidad, entre otros.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 12.000 establecimientos colaboradores y registra una cartera de créditos al consumo de cerca de 1.800 millones de euros.

InstantCredit, es uno de los servicios del sector de financiación al consumo que se ha posicionado en transmitir seguridad y confianza al comprador y al vendedor, ventaja que le ofrece el hecho de ser el servicio de pago a plazos digital de Sabadell Consumer Finance, es la única solución de financiación disponible en el sector retail ofrecida por una entidad bancaria, con un proceso instantáneo. La financiación de la compra se realiza en segundos, aportando los datos mínimos y necesarios por parte del comprador y cubriendo importes de hasta 4.000€.

Desde hace años, el pago a plazos digital se ha convertido en un must para cualquier e-commerce de España que cuente con un ticket medio alto.

Un partner de financiación de confianza

En España, alrededor del 75% de los carritos se abandonan antes de confirmar una compra online. Por ese motivo, es fundamental transmitir confianza al comprador en el momento del pago, tanto en e-commerce, como en punto de venta físico. Consciente de ello, Sabadell Consumer ha renovado la imagen de InstantCredit alineándola con la imagen del grupo Banco Sabadell para que el cliente reconozca fácilmente que, quién le está ofreciendo la opción de pagar a plazos sus compras, es una entidad de confianza. Una combinación de factores que permite al comercio potenciar las ventajas de ofrecer flexibilidad, seguridad y agilidad para el cobro de sus ventas.

La transformación de la imagen de InstantCredit también se ha visto reflejada en el lanzamiento de su nueva web, con una imagen fresca y actual, que genera confianza y seguridad. Toda la información ampliada de sus múltiples soluciones de financiación está disponible en su web: “Pago 3x 4x” para tickets medios bajos, “Pago en hasta 12 o 24 cuotas”, “Campañas al 0% TAE”, entre otras muchas.

“Queremos que nuestros comercios partner vendan más esta temporada, y por este motivo, no solo hemos renovado nuestra imagen, sino que lanzaremos campañas de marketing, para atraer más tráfico a sus webs, entre otras acciones coordinadas con el punto de venta”, afirma Joaquín Subirá, director de negocio y sub director general de Sabadell Consumer Finance.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.