Candy Scrub & Mask, la mascarilla exfoliante de Youth Lab que deja la piel más lisa y más joven en minutos Comunicae

martes, 26 de octubre de 2021, 10:58 h (CET) Un producto que purifica con eficacia los poros obstruidos y aporta suavidad y luminosidad a cualquier tipo de piel Ya no hay excusa para tener una piel limpia a conciencia. Tanto las mascarillas como los exfoliantes son productos complementarios de la rutina diaria que ayudan a tener una piel más bonita, hidratada, luminosa y sin imperfecciones. Y, además, por poco dinero.

Con este objetivo, la compañía Youth Lab de Cosmética Pharma lleva ahora al canal farmacia Candy Scrub & Mask, una activa mascarilla facial y exfoliante que purifica con eficacia los poros obstruidos y aporta suavidad y luminosidad a cualquier tipo de piel.

Candy Scrub & Mask elimina, por completo y al instante, las células muertas sin alterar la película hidrolipídica natural de la piel, y la deja lisa, radiante y fresca, y con menos poros visibles, favoreciendo una mejor respiración de la piel.

“Ya los antiguos egipcios empleaban esta técnica de belleza”, afirma Myriam Fernández, product manager de Cosmética Pharma, “Actualmente se trata de una práctica muy extendida por su facilidad a la hora de aplicarla”, no obstante, y para ayudarnos a hacerlo correctamente, esta experta aconseja:

1. Aplica el producto sobre la piel húmeda, con las yemas de los dedos y extender el producto masajeando de manera suave, insistiendo más en aquellas zonas más grasas, como la nariz, frente y barbilla, que concentran generalmente mayor suciedad.

2. Realiza este tratamiento al menos una vez a la semana y con productos como Candy Scrub & Mask, un producto natural y no que no resulta agresivo para la piel.

3. Aclara perfectamente la piel y elimina todo rastro de producto y ayudarás a las células de la capa más profunda a renovarse, saliendo a la superficie para sustituir a las células viejas, que se concentran en la superficie del rostro en forma de grasa, obstruyendo los poros y frenando la entrada de nutrientes.

4. Este producto se puede usar también como mascarilla limpiadora dejando simplemente el producto esparcido por todo el rostro unos 5 minutos, y retirándolo después con agua tibia.

La formulación de este producto se basa en granulado de perlita, -un mineral que se considera un exfoliante suave pero de gran eficacia, ya que no provoca irritación ni siquiera en pieles sensibles o secas-; celulosa -que potencia la acción exfoliante, de forma suave pero muy eficaz-; ácido salicílico -que puede penetrar los poros, mejorarlos y reducir las manchas blancas o negras. Además, regula el sebo, mejora las tasas de renovación celular y aumenta la producción de colágeno-; extracto de hongos -con acción tensora clínicamente probada sobre los poros dilatados-; o arcilla montmorillonita, que gracias a su alta capacidad de absorción al contacto con el agua, se expande y aumenta su volumen, eliminando de la piel toxinas, grasas e impurezas.

Todos estos productos están probados dermatológicamente, no contienen parabenos, gluten, ceras ni petroquímicos, y son veganas y cruelty free. Este producto se vende en un bote de 50 ml al PVP: 16.99€

Youth Lab es una marca perteneciente a Cosmética Pharma y al igual que todos sus productos se distribuye exclusivamente en farmacias. Es una firma griega con más de 25 años de experiencia en el campo de la investigación y cosmética. Su completa gama de productos para el cuidado de la piel cuenta con presencia en más de 5.000 puntos de venta en 9 países europeos.

Youth Lab fabrica geles y otros productos limpiadores faciales; mascarillas para todo tipo de pieles y necesidades específicas; cremas hidratantes, aceites y bálsamos; CC Creams multiactivas con color, tanto para la cara como para los ojos; sérum restauradores con efecto antiarrugas y reafirmantes; cremas rejuvenecedoras para cara y ojos; mascarillas exfoliantes; parches para los ojos y una amplia diversidad de accesorios; serum anti celulitis para todo el cuerpo; cremas reafirmantes corporales; crema de manos, protectores solares; maquillaje, y un amplio etcétera.

En conjunto, una amplia variedad de productos pensados para realzar las funciones básicas del metabolismo de la piel y construir una apariencia joven y saludable.

http://cosmeticapharma.com/

Cosmética Pharma:

Cosmética Pharma es una marca de Trending Import, una compañía 100% española, fundada en 2017 en Sevilla. La empresa está especializada en el mundo de la cosmética y dedicada a la creación de marca y comercialización de productos cosméticos en España y Portugal.

Trending Import, trabaja actualmente con fabricantes de Corea, Perú, Polonia, Suecia, Italia, EE.UU., República Checa, Reino Unido y China, los cuales cumplen con los más altos estándares de calidad dentro de la UE.

